Springe

Bürgermeister Christian Springfeld zeigt Verständnis für die Sorgen des Museumsvereins. Dessen Chefin, Heidi Dopheide, hatte im Fall einer neuen Nutzung der Burghof-Remise die Befürchtung geäußert, dass die darin untergebrachte Landwirtschaftsausstellung nicht mehr gezeigt werden könne. Springfeld stellt klar, dass die Stadt gern bei der Suche nach einer neuen Ausstellungsfläche helfen werde.

Zugleich verweist er aber darauf, dass in Sachen Rathausumbau nichts in trockenen Tüchern sei. „Beschlossen ist da noch nichts“, stellt er klar. Und möchte damit einen weiteren Kritikpunkt Dopheides entkräften: Nämlich den, dass die Stadt den Verein nicht genug in die Planungen rund ums Rathaus einbinde. „Dazu müssten wir erst einmal wissen, wohin es geht“, sagt Springfeld. Es gebe bislang nur Pläne. „Wenn der politische Beschluss steht, dass das Rathaus erweitert werden soll, dann können wir Gespräche führen.“ Man könne nicht den dritten Schritt vor dem ersten machen.

Springfeld : Intensivere Nutzung ist positiv

Überdies zeigt sich das Stadtoberhaupt irritiert darüber, dass die Museumsmacher sich überhaupt über mangelnde Gesprächsbereitschaft beklagen: „Wir treffen uns regelmäßig mit den Mitgliedern des Museumsvereins – da hätte das ja mal jemand ansprechen können“, sagt Springfeld. Das sei allerdings nicht geschehen. Zudem seien dem Verein die bisherigen Planungen bereits bekannt.

Generell stellt der Bürgermeister aber klar, dass der Stadt viel an der Arbeit des Museums und des Museumsvereins liege. „Sonst würden wir den Verein als Stadt ja nicht unterstützen.“

Allgemein vertritt er aber die Meinung, dass eine intensivere Nutzung der Remise positiv sei. Vorgesehen ist, dass in dem Gebäude ein Besprechungsraum entsteht, in dem auch Ausschüsse tagen können. Vorgesehen ist auch eine Kantinennutzung für die Mitarbeiter der Verwaltung.

Von Ralf T. Mischer