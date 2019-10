Springe

Die Rundreise mit dem Bürgerkoffer durch Springes Ortsteile steht unter keinem guten Stern. „Es wird nicht wie geplant machbar sein“, bremst Fachbereichsleiterin Hanna Kahle die Hoffnungen aus, die in das „kleine mobile Rathaus“ gesetzt wurden.

Regelmäßige Sprechstunden geplant

Mit dem Bürgerkoffer wollten Verwaltungsmitarbeiter regelmäßige Sprechstunden in allen Dörfern beziehungsweise Stadtteilen anbieten – mindestens einmal pro Monat sollten Bürger so wohnortnah Verwaltungsgeschäfte erledigen können. Als Starttermin hatte sich Kahle den Oktober gesetzt, damit die vom Stadtrat beschlossene, dreimonatige Testphase bis zum Jahresende durchgeführt werden kann. Daraus wird allerdings nichts – der Bürgerkoffer entpuppt sich als Problemtasche.

Vertrieb wird 2020 eingestellt

Vor wenigen Wochen war bekannt geworden, dass die Bundesdruckerei den Vertrieb des Bürgerkoffers einstellt. Ab dem Jahreswechsel soll das Gerät nur noch eingeschränkt laufen; bei den Außen-Sprechstunden können keine Adressänderungen mehr eingepflegt werden. Mittlerweile steht jedoch fest: Das ist nicht der einzige Haken…

„Die Abwicklung des Geschäfts ist schwierig“, sagt Kahle. Zu Details wolle sie sich nicht äußern, denn die Politik muss noch auf den neusten Stand gebracht werden. Das soll Donnerstagabend im Stadtrat passieren. Bereits am Freitag will Kahle dann direkt auf alle Ortsbürgermeister zugehen.

Schließung der Verwaltungsstellen kompensieren

„Wir haben so lange an dem Kompromiss gefeilt, dass wir ihn jetzt nicht kippen wollen“, hatte Ordnungsamtsleiter Karsten Kohlmeyer noch vor einem Monat gesagt. Damals sah es so aus, als könne die Stadt einer anderen niedersächsischen Gemeinde einen Bürgerkoffer abkaufen. Die Bürgerkofferbesuche sollten die bevorstehende Schließung der Verwaltungsaußenstellen kompensieren. Als der Stadtrat im Juni nach monatelangen Diskussionen eine Entscheidung traf, war jedoch noch nicht bekannt, dass der Bürgerkoffer ein Auslaufmodell ist.

Von Marita Scheffler