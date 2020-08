Völksen

Das vor 25 Jahren gegründete Jazzensemble Enttäuschung will die Erwartungen wieder ein wenig dämpfen und nennt sich jetzt Die Große Enttäuschung. Die Begründung für den Namenswechsel macht durchaus Sinn. Denn die Enttäuschung hat für viel Aufsehen in der Szene gesorgt und wurde in einem Fachmagazin auch schon einmal als „best jazz combo today“ bezeichnet. Unter dem neuen Namen tritt das jetzt auf zehn Mitglieder erweiterte Ensemble innerhalb des Kultursommers der Region Hannover auf dem Hermannshof in Springe-Völksen auf.

Band spielt Jazz zwischen Tradition und Moderne

Die Musiker kommen aus dem gesamten Bundesgebiet und dem benachbarten Ausland und werden neu komponierte Stücke zwischen traditionellem Jazz und neuer Musik spielen. Das Konzert wird aus der Terrasse des Gästehauses auf dem Hermannshof sein. Gäste sollten eine Decke mitbringen. Picknicken ist ausdrücklich erlaubt.

Der Auftritt wird gefördert aus dem Musikfonds des Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien. Veranstalter ist der Verein Kunst und Begegnung, dessen Sitz der Hermannshof in Völksen ist.

Für die Große Enttäuschung gibt es noch Karten

Das Konzert ist am Sonntag, 9. August, und beginnt um 17 Uhr. Um die wegen des Coronavirus nötige Abstandsregel einhalten zu können, ist die Zahl der Plätze begrenzt. Karten können für 15 Euro, ermäßig 10 Euro nur über die Seite hermannshof.de reserviert werden.

Von Tobias Lehmann