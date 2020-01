Springe

Langsam wird’s ernst für die Autofahrer: Ein mobiler Blitzer kommt seit Dienstagnachmittag wieder in Springe zum Einsatz – zunächst im Testbetrieb. Bis heute wird Michael Kärgel von der Firma Vetro-Verkehrselektronik vier Mitarbeiter des Ordnungsamts am Gerät ausbilden – erst an einem kleineren Blitzer auf einem Stativ als Vorstufe, dann am mobilen Blitzeranhänger „ Enforcement Trailer“.

Bislang keine Überflieger

„Wirkliche Überflieger hatten wir noch nicht“, sagte Kärgel am Ende des ersten Einsatztages. Soll heißen: Die Springer Autofahrer waren diszipliniert. Zunächst hatte er sich mit den Mitarbeitern an der Osttangente positioniert, dann am Schulzentrum Süd. Geplant ist, in den nächsten Wochen vom Testbetrieb in den scharfen Betrieb überzugehen. Den Blitzer mietet die Stadt von der Firma Vetro an. Der mobile Anhänger soll an verschiedenen Stationen im Stadtgebiet aufgestellt werden – heiße Favoriten: die B 217 nach Bad Münder, aber auch etwa die Adolf-Reichwein-Straße zwischen Grundschule und Gesamtschule oder die Straße am Jagdschloss.

Sechs Monate lang will die Stadt den Mietvertrag zunächst laufen lassen – und dann entscheiden, wie es weitergeht. Das System soll neben Standards wie Zulassung und Eichung „mindestens zwei Fahrbahnen erfassen und bemessen können“, hatte die Stadt in ihrer Ausschreibung gefordert.

