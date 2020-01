Springe

Es ist der Hallenfüller schlechthin: das Ensemble der Bergbühne Lüdersen. Die Laienschauspieler sind ein Garant für viele Lacher, wenn es um leichte bis mittelschwere Bühnenkost geht. Die jetzige Vorstellung in der Aula des Schulzentrums Süd war allerdings nicht ausverkauft und hatte Hänger.

Mit „Die Königs im Glück“, einem Dreiakter von Jürgen Seifert, präsentierte sich die siebenköpfige Gruppe in gewohnter Manier, allen voran Opa Klaus König alias Erwin Delekat. Immer den Schalk im Nacken zeigte er, in seiner auf ihn zugeschnittenen Rolle als Opa und Lottospieler, gekonnt süffisant grinsend seine hintergründige Schlitzohrigkeit. Dagegen verblasste etwas die sonst so dominant auftretende Manuela Krause als Königs Schwiegertochter Ingrid. Die sonst von ihr gespielten Emotionsausbrüche waren nur ansatzweise vorhanden.

Christa Assel ist die Heidi Kabel der Bergbühne

Auch Michael Kratzin als ihr Gatte Friedhelm hatte mit seinen Auftritten in früheren Stücken schon mehr Lacher erzielt. Immer noch wie ein Leuchtturm herausragend, auch wegen ihrer Größe: Christa Assel, die Heidi Kabel der Bergbühne. Köstlich, wie sie Ingrid detailgenau über eine vollautomatische Toilette berichtet.

Lisa Feise in der Rolle als Opas Enkelin Bärbel und ihr Freund Peter Neumann, alias Kevin Krause, sind für die Rollen als Liebende prädestiniert. Neu in der Darsteller-Riege war Laura Frie, die sich betrügerisch als „Lottofee“ Susanne Glückslos Zugang zum Lottogewinner Klaus König verschaffen wollte.

Der Applaus ist nicht überschwänglich

Mit dem Dreiakter hat André Delekat als Nachfolger von Hartmut Zilse sein Regiedebüt für die großen Aufführungen abgeliefert. Der Applaus am Ende der Vorstellung war nicht ganz überschwänglich – und nach zwei Vorhängen war für die Protagonisten des Abends Schluss.

Wer den Dreiakter noch sehen möchte, hat dazu nur noch drei Möglichkeiten: An diesem Freitag gastiert die Bergbühne ab 20 Uhr in der Aula der Wäldchenschule in Arnum, Kontakt Axel Marwedel, Telefon unter (0 51 01) 21 15, am Sonnabend sind die Schauspieler sowohl um 16 als auch um 20 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Schliekum zu Gast, Kontakt Schützengilde Schliekum, Klaus Fröhlich, Telefon unter (0 50 66) 6 32 34. Seine Jahresversammlung hat der Verein am Sonnabend, 25. Januar, ab 19 Uhr im Restaurant Alexandros.

Sommertheater am letzten Juni-Wochenende

Das Sommertheater ist für das Wochenende 27. und 28. Juni geplant. Eintrittskarten sind ab Mitte Mai erhältlich. Einen neuen Dreiakter soll es auch geben: Die Premiere wird am 24. Oktober in der Bergdorfhalle in Lüdersen sein

Von Reinhold Krause