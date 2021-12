Springe

„Wer heute nicht das Klima schützt, macht sich dafür verantwortlich, dass es in Zukunft nicht mehr zu schützen ist.“ Diesen Satz schreibt die Springer Ortsgruppe der „Fridays for Future“-Bewegung (FFF) dem neuen Stadtrat für die Wahlperiode bis 2026 ins Stammbuch. In einem Schreiben an die ehrenamtlichen Kommunalpolitiker und die Entscheider im Rathaus um Bürgermeister Christian Springfeld fordern die jungen Klimaschützer, die Maßnahmen des Klimaschutzaktionsprogramms, das Springe schon 2010 auf den Weg gebracht hat, noch konsequenter umzusetzen.

„Alle politischen Ebenen müssen Anstrengungen unternehmen“

Das Ziel Pariser Klimaabkommens, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, zu erreichen, sei eine globale Aufgabe. Dazu müssten aber alle politischen Ebenen Anstrengungen unternehmen. Die FFF-Ortsgruppen der Region haben daher gemeinsam Forderungen an die Region und die Kommunen erarbeitet, die sie jetzt übergeben haben. Darin fordern sie etwa Klimaneutralität bis 2035, also in 13 Jahren. Dafür müsse jetzt Geld in die Hand genommen werden, um das Tempo beim Klimaschutz zu verdoppeln. Denn: „Je länger wir warten, desto teurer wird der Klimaschutz, da Klimaschutzmaßnahmen radikaler ausfallen müssten.“

Es sei „unabdingbar, dass der Bund und die Länder den Klimaschutz entscheidend voranbringen“, schreiben die Aktivisten. Die Stadt könne aber eine Vorreiter- und Vorbildrolle für die Springerinnen und Springer einnehmen, vor allem auf dem Gebäudesektor, „der für mehr als ein Drittel der weltweiten Treibhausgasemissionen verantwortlich ist“. Soll heißen: Bei Bauprojekten soll die Stadt konsequent auf Energieeffizienz und nachhaltige Baustoffe achten und Bestandsgebäude bis 2030 energetisch sanieren.

Klimagerechtigkeit gefordert

Das sei nur eine Forderung von vielen, die die Regionsortsgruppen gemeinsam mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der „Scientists for Future“ erarbeitet haben. Andere Forderungen sind etwa, die Klimakrise, den Klimaschutz und die Klimagerechtigkeit in Schulen stärker in den Fokus zu stellen und Mitarbeiter in Verwaltung oder in Bildungseinrichtung entsprechend weiterzubilden. Oder Einwegverpackungen für „To-go-Essen“ zu verbieten und den Pfandbetrag für Pfandverpackungen so hoch zu setzen, dass die Verpackungen nicht mehr weggeworfen werden.

Sorgen sich um das Klima: Ellen Steiner (von links), Finja Bruns, Maja Maus, Luis Asendorf, Inka Galler und Alina Steinlicht von der Springer FFF-Gruppe. Quelle: FFF-Ortsgruppe Springe

Im Bereich Mobilität fordern die Aktivisten etwa einen zuverlässigen ÖPNV bis 2024 mit schnellen Anbindungen für alle Ortschaften in der Region und dass „die Anlieferungen von Waren und Paketen sowie Dienstleitungen emissionsfrei erfolgen“. Strom- und Wärmeversorgung sollen bis 2030 komplett aus erneuerbaren Energien erfolgen. Nicht zuletzt sollen die Kommunen mit der knapper werdenden Ressource Wasser besser haushalten und die Artenvielfalt bei Pflanzen und Insekten besser schützen.

„Ohne eine konsequente Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen in allen Sektoren ist das Erreichen des 1,5-Grad-Ziels kaum mehr möglich“, schreiben die FFF-Aktivisten an die Springer Politik. Den Ratsmitgliedern komme dabei eine besondere Verantwortung zu: „Denn wenn erst in der nächsten Ratsperiode im Jahr 2026 mit der konsequenten Umsetzung von Maßnahmen zum Erreichen der Klimaneutralität begonnen wird, dann ist das Erreichen dieses Ziels bis 2035 kaum mehr möglich.“

