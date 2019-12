Springe

Im Tauschregal des Familiencafés Kleine Pause reihen sich goldene Kerzen neben Kuscheltieren und Büchern. Der fünf-jährige Joas will am liebsten den Papierstern mitnehmen. Mit seiner Schwester Melea und seiner Mutter verbrachte er den Nachmittag im leer stehenden Ladenlokal an der Ecke Oberntor/Mühlenweg, das bis Freitag, 20. Dezember, mit Leben gefüllt wird. Rund 150 Besucher haben sich während der ersten zwei Tage in dem kostenlosen Café eine Aus- beziehungsweise Redezeit genommen – etwas mehr als im Vorjahr, bilanziert Organisatorin Janette Zimmermann.

Jeder kann sich seinen Lieblingsplatz suchen

Rund zwölf Helfer betreuen das Café im Schichtwechsel. Die Rückmeldungen seien bislang „durchweg begeistert“ gewesen. Besonders geschätzt werden Atmosphäre und gedämpfte Akustik wegen der Raumaufteilung. „Die Gruppen suchen sich ihren Lieblingsplatz.“

Lesen Sie auch

Im Museum ist schon Weihnachten

Großes Interesse an Familiencafé

Von Jens Ackermann