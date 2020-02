Springe

Das neue Familienzentrum im früheren Sparkassen-Gebäude an der Bahnhofstraße in Springe soll nach Plänen der Stadt bereits Anfang Januar 2021 eröffnet werden. Für die Miete, die Nebenkosten und den Unterhalt kalkuliert die Verwaltung mit jährlichen Kosten in Höhe von rund 40.000 Euro. Knapp die Hälfte des Geldes will sie allerdings durch eine Kooperation mit Fremdnutzern wieder einnehmen. Der Jugendhilfeausschuss hat die Pläne am Mittwochabend einstimmig verabschiedet.

Hochhaus wird umgebaut

Das Sparkassen-Hochhaus wird derzeit umgebaut. Die Politik hatte schon im Sommer vorigen Jahres Pläne abgenickt, wonach dort ein neuer Standort der Stadtverwaltung entstehen könnte: Außer dem Familienzentrum sollen auch die Stadtbibliothek und das Stadtarchiv einziehen. Die Stadt stellt sich das Familienzentrum als Ort der Begegnung für alle familiären Angelegenheiten vor. Sprich: Es gibt Sprechstunden, Veranstaltungen, Kurse und Beratungsangebote für Eltern und Kinder.

Räume werden auch vermietet

Vorgesehen sind drei Büros, ein Veranstaltungsraum, ein Flur als Wartezone, Toiletten, Abstellflächen und eine kleine Küche. Sowohl die Büros als auch der Veranstaltungsraum können von externen Nutzern für eine Gebühr von 3,19 Euro (fürs kleinste Büro) bis 5,66 Euro (für den Veranstaltungsraum) je Stunde angemietet werden. Laut Konzept sollen das städtische Familienbüro und die Gleichstellungsbeauftragte mindestens eine Sprechstunde pro Woche anbieten.

Auch die neue Frauenberatungsstelle könnte in eines der Büros einziehen. Wenn dort außerdem Angebote wie das Netzwerk „Frühe Hilfen – Frühe Chancen“ angesiedelt werden, fließen möglicherweise Fördergelder, so die Hoffnung der Stadtverwaltung. Die Stadt schlägt vor, einen Mietvertrag mit einer zehnjährigen Laufzeit abzuschließen. Anschließend soll das Projekt aber nicht eingestampft werden müssen. „Es besteht eine Verlängerungsoption“, heißt es ausdrücklich in der Vorlage für die Politik.

Raumvergabe online ermöglichen?

Eine kurze Debatte gab es am Mittwochabend über mögliche Mieter: Simone Oertel gen. Bierbach (SPD) regte an, gewerbliche Nutzer auszuschließen, um ihnen durch die mit Steuergeldern subventionierte Miete keinen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Einen Beschluss gab es dazu nicht. Die Stadt will die Idee prüfen – ebenso wie den Tipp von Elke Riegelmann (CDU), die Raumvergabe per Online-Modul zu regeln.

Lesen Sie auch

Von Marita Scheffler und Christian Zett