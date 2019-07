Springe

Bis Ende des Jahres will die Feuerwehr in Springe digital funken. Die Geräte sind bereits da und die erste Schulung hat ebenfalls stattgefunden. „Bis jetzt hatten wir in Springe immer eine Insellösung“, sagt Stadtbrandmeister Herbert Tschöpe.

Denn zahlreiche Nachbarkommunen, unter anderem Bad Münder, hätten bereits auf die neue Technik umgestellt, selbst die heimische Polizei funke schon digital. Ursprünglich sollte die Umstellung bei der Feuerwehr auch schon eher über die Bühne gehen, sagt Tschöpe. Die Ausschreibung für den Einbau der Geräte in die Fahrzeuge laufe aber noch – und wurde sogar noch einmal verlängert.

Um mit den Nachbarnkommunen im Einsatzfall reden zu können, hatte die Feuerwehr in den Einsatzleitwagen in Springe, Eldagsen und Bennigsen bereits ein digitales Gerät zur Verfügung: „Das war eine Ausnahmeregelung“, so Tschöpe. Künftig soll dort zudem eine spezielle Kommunikationseinheit eingebaut werden, um nicht nur funken zu können, sondern auch für Telefonate. „Das folgt in einer Extra-Ausschreibung.“

Für den Kauf der neuen Technik hatte die Politik eine sechsstellige Summe bereitgestellt. Damit die Einsatzkräfte lernen, mit dem Gerät umzugehen, sollen Schulungen angeboten werden – 50 Feuerwehrkameraden hätten bereits daran teilgenommen. Gut 200 Einsatzkräfte sollen bis Ende des Jahres den Funklehrgang absolvieren, sagt Tschöpe. „Wir wären auf jeden Fall einsatzfähig und ich bin überzeugt, dass wir bis Ende des Jahres Vollzug melden können. Dafür werde ich alles tun, weil es jetzt gemacht werden muss.“ Simon Paulig hat bei der Feuerwehr das neue Amt des Funkbeauftragten übernommen – und ist unter anderem zuständig für das Programmieren der Meldeempfänger.

Insgesamt sei die Springer Feuerwehr technisch auf einem guten Weg, betont Tschöpe. Unter anderem soll ein Atemluftkompressor gekauft werden. Während es in Sachen Digitalfunk also weitergeht, seien andere Themen offen. Nach wie vor will sich Tschöpe für die Einstellung eines hauptamtlichen Gerätewarts einsetzen, der sich etwa um die vorgeschriebene Reinigung der Schutzausrüstung kümmern könnte – und so die Ehrenamtlichen entlastet. Im vergangenen Monat hatte das Kommando Kritikpunkte am Feuerwehrbedarfsplan ausgemacht und der Stadt gemeldet. Dabei soll es unter anderem darum gehen, den Wald als Risikofaktor aufzunehmen.

Von Saskia Helmbrecht