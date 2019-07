Springe

Ende 2010 gingen im Comet-Markt am Nordwall plötzlich die Lichter aus - Kunden standen von einem Tag auf den nächsten vor geschlossenen Türen. Rewe übernahm das Geschäft in der Innenstadt zwar, allerdings nur für knapp zweieinhalb Jahre. Dann zog sich der Konzern unter anderem wegen der schwierigen baulichen Umstände im Gebäude an der Fünfhausenstraße zurück. Pläne gab es seitdem einige, passiert ist lange Zeit aber nichts. Bis vor eineinhalb Wochen, als die Kette Fitness Future mit der kompletten Entkernung der Räume begonnen hat.

Lüftung, Heizung und Fußboden werden erneuert

Wer einen Blick auf die Baustelle werfen will, der nimmt die kleine Rolltreppe am alten Markt-Eingang, die nach so vielen Jahren natürlich nicht mehr funktioniert. Nicht nur dort gilt: Viel kann von der Substanz nicht erhalten werden. „Von der Lüftung über die Heizung bis zum Fußboden werden wir alles neu aufbauen“, sagt Fitness-Future-Geschäftsführer Bernd Kleinbach. Allein 1,2 Millionen Euro investiere die Göttinger Kette jetzt in den Standort Springe. 600.000 Euro fließen in den Umbau, weitere 600.000 Euro in die Ausstattung. Geplant ist die Eröffnung für den 1. Oktober.

Der ehemalige Rewe-Markt an der Fünfhausenstraße wird derzeit entkernt. Quelle: Saskia Helmbrecht

Fitness auf 2400 Quadratmetern über zwei Etagen

Die Betreiber werden sich auf 2400 Quadratmetern auf zwei Etagen ausbreiten. Rund 15 Mitarbeiter sollen eingestellt werden. Springe ist bereits das zehnte Studio der Kette, ein elfter Standort im Raum Göttingen ist in Planung.Während Rewe sich damals auch wegen der Parkplatzsituation am Standort aus Springe zurückzog und beim millionenschweren Innenstadt-Projekt der Investoren Dennis Melching und Peter Othmer auch das Thema Großparkplatz zu Debatten führte, begrüßen die neuen Betreiber das vorhandene Parkdeck am Nordwall ausdrücklich. Immerhin sei der Standort nicht nur zentral in der Stadt, sondern es seien auch noch ausreichend Parkplätze vor der Tür vorhanden. Mit Fitness Future eröffnet in der Kernstadt das vierte Fitnessstudio. Nicht nur preislich will sich die neue Konkurrenz von den bestehenden Einrichtungen abheben. Geplant ist unter anderem ein separater Trainingsbereich für Damen.

„Die Stadt hat nichts verschlafen“ Die Stadt habe eine einmalige Chance verschlafen, ist Gebäudebesitzer Peter Othmer überzeugt. Vor fast einem Jahr war der geplante Innenstadt-Umbau von ihm und Dennis Melching geplatzt. „Die Stadt hat das nicht verschlafen“, stellt Bürgermeister Christian Springfeld nun klar. Es sei ein „Irrglaube“, dass die Stadt das Projekt verhindert habe. Vielmehr hätte die Verwaltung den Investoren den „roten Teppich“ ausgerollt und alle Wege aufgezeigt, wie das Großprojekt aufgezogen werden könne. Allerdings wolle man nun das Thema auch mal abschließen. „Wir können immer nur vermitteln, weil das alles private Immobiliengeschäfte sind, und wir können niemanden zu etwas zwingen.“ Die Absage der Investoren, unter anderem wieder ein Einzelhandelsgeschäft ins Zentrum zu holen, habe Springfeld bedauert. „Denn das fehlt nach wie vor, aber so ist es nun besser, als einen Leerstand zu haben, es ist also gut, dass sich etwas tut.“ Wirtschaftsförderer Daniel Behrens hatte betont, lieber einen Fitness-Betreiber nach Eldagsen holen zu wollen, als eine Kette in die Kernstadt. „Eine Reglementierung gibt es nicht, es herrscht Gewerbefreiheit“, sagt Springfeld.

Von Saskia Helmbrecht