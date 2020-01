Ein 21-Jähriger soll in der Nacht zu Sonnabend einen Mann angegriffen haben, der demnächst vor Gericht gegen ihn aussagen soll. Der Vorfall ereignete sich in einer S-Bahn von Springe nach Hannover, der Verdächtige konnte zunächst fliehen. Am frühen Morgen wurde er allerdings von der Polizei gefasst.