Als um 4.15 Uhr plötzlich die Polizei vor der Tür steht, ist die Sorge Realität geworden: Eine alleinerziehende Mutter soll mit ihren drei Kindern nach Griechenland abgeschoben werden. Dabei leben sie alle seit fast zwei Jahren in Deutschland, wohnen in Eldagsen und haben sich hier ein neues Leben aufgebaut. Nun sollen sie ihre neue Heimat wieder verlassen – doch dagegen formiert sich Widerstand.

Mechthild Clemens unterrichtet die Sprachlernklassen an der Integrierten Gesamtschule in Springe. Sie kennt zwei der betroffenen Kinder, Sidra (11) und Mohammad (13), seit beide mit ihrer Mutter und dem vierjährigen Bruder aus Syrien, aus der Region Aleppo, über Griechenland nach Deutschland geflohen sind. Mittlerweile können die beiden älteren Geschwister lesen und schreiben – und dem Unterricht gut folgen, berichtet Clemens. Und das trotz aller Probleme: „Die Kinder sind traumatisiert; die Mutter kämpft mit psychischen Problemen.“

Nächtlicher Abschiebeversuch hinterlässt Spuren

Und dann auch noch der nächtliche Abschiebeversuch vor einigen Tagen. Woran er letztlich scheiterte, ist unklar. Doch der Vorfall habe bei den Kindern tiefe Spuren hinterlassen. Sie seien unkonzentrierter, sagt Clemens. Mohammad habe sich zuletzt beim Schwimmunterricht versteckt.

Freunde setzen sich für die Familie ein

Der Vater habe seine Frau (die für diesen Artikel anonym bleiben soll) und die drei Kinder, Sidra, Mohammad und den vierjährigen Bruder Aram, während der Flucht verlassen. Weil die Mutter zwei Brüder und eine Schwester in Hannover hat, zog die junge Frau mit den Kindern daraufhin weiter nach Deutschland. Mittlerweile seien sie angekommen, die Kinder gehen regelmäßig zur Schule, haben Freunde gefunden – die sich dafür einsetzen, dass die Familie bleiben kann. Die Mutter besucht einen Sprachkurs und war bei einem Netzwerk für traumatisierte Flüchtlinge, um ihre Probleme in den Griff zu bekommen.

Offiziell nur bis Heiligabend geduldet

Die Familie hat keinen Aufenthaltsstatus und ist damit formell ausreisepflichtig – seit ein Asylantrag im Juli 2018 abgelehnt wurde. Ein Anwalt, der Einspruch gegen die Abschiebung eingelegt hat, ist eingeschaltet. Die Familie und ihre Unterstützer hoffen jetzt auf die Härtefallkommission – denn die Eldagser sind offiziell nur bis zum 24. Dezember geduldet. Bis Heiligabend. Dass das zuständige Ministerium laut Clemens nach dem gescheiterten Abschiebeversuch zusicherte, dass es bis zum 31. Dezember keinen weiteren Versuch geben wird, ist nur ein schwacher Trost.

Dass es für die Syrer nach Griechenland gehen soll, liegt am sogenannten Dublin-Verfahren: Demnach ist das EU-Land für Asylsuchende zuständig, in dem sie zuerst aufgenommen wurden. Im Fall der Eldagser Familie ist das eben Griechenland, wo sie auf der Flucht einen Zwischenstopp einlegte.

Pastor schaltet sich ein

Nicht nur Schüler und Lehrer wollen sich nun für die Familie starkmachen – auch Eldagsens Pastor Gerald Flade hat sich eingeschaltet. Denn die Familie war einen Tag nach der Polizeiaktion bei ihm im Pfarramt. Er könne zwar eine Abschiebung nicht verhindern, sagt er – er will aber prüfen, ob wirklich alle Rechtsmittel ausgeschöpft sind. „Die Verteilungsprobleme in Europa sind hinreichend bekannt – ebenso wie die Flüchtlingsversorgung in Griechenland.“ Die Mutter habe mithilfe eines Übersetzers die schlechten Zustände im griechischen Lager geschildert. Gerade erst hatte Grünen-Chef Robert Habeck mit einer Forderung, Kinder aus den überfüllten Camps nach Deutschland zu holen, für Diskussionen gesorgt.

Abschiebung würde Familie überfordern

Flade stellte sich weitere Fragen: Ist so eine nächtliche Abschiebung überhaupt erlaubt? An verschiedenen Stellen habe man ihm keine eindeutige Antwort geben können. Der Eilantrag auf Abschiebestopp, den der Anwalt gestellt hat, wurde der Familie zugeschickt. „Damit können sie den Beamten etwas entgegenhalten, wenn diese wieder vor der Tür stehen“, sagt der Pastor. Er hat der Mutter auch seine Telefonnummer gegeben; sie darf ihn jederzeit anrufen. Flade lobt das Engagement von Clemens – angesichts der vielen Bürokratie. Auch er hofft nun auf den Härtefallantrag. „Um der Frau und der Kinder willen, aus Menschlichkeit und um Gottes Willen.“

Die Mutter und ihre drei Kinder jetzt nach Griechenland abzuschieben, wo sie niemanden kennen, wäre ein fataler Schritt, davon ist Clemens überzeugt. „Die Situation würde sie komplett überfordern.“

