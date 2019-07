Springe

Es werde eine Briefkastenfirma eröffnet. „Und das ganze Verfahren klingt nach dubiosen Methoden, mit denen sich reiche Menschen vor ihren gesellschaftlichen Verpflichtungen drücken“: So versuchte Allerkamp den anderen Politikern ins Gewissen zu reden. Es sei wichtiger „auf eine Ersparnis zu verzichten, aber sauber zu bleiben“.

Eine Meinung, die so niemand anders teilen wollte, denn: „Das Modell ist rechtlich zulässig“, stellte Bastian Reinhardt ( SPD) klar. Auch sein Fraktionskollege Eberhard Brezski legte Wert darauf, dass es sich um „ein ganz legales, rechtliches Konstrukt handelt, das uns weiterhilft“. Vielleicht enthalte man dem Bund etwas vor. „Aber letztlich habe ich das Geld lieber hier in Springe.“

150 000 Euro werden gespart

Der parteilose Ratsherr Uwe Lampe sieht langfristig kaum eine andere Chance, das Hallenbad zu erhalten. Allerkamp sagte dazu: „Nicht alles, was legal ist, muss auch ausgereizt werden.“ Darauf entgegnete Bürgermeister Christian Springfeld: „Die Anleitung kommt vom Bundesfinanzministerium, nicht von dubiösen Firmen.“ Die Vorteile des neuen Querverbundes nicht zu nutzen, sei so, „wie in seiner Steuererklärung die Ausgaben nicht aufzuführen, weil man sich dann schlecht fühlt. Es ist ganz normal, Gewinne mit Verlusten gegenzurechnen“.

600 000 Euro Miese mache das Hallenbad voraussichtlich in diesem Jahr. Mindestens 150 000 Euro weniger sollen es künftig allein durch den Steuervorteil sein. Gelingen soll das dank einer Holding: Der Stadt und den Stadtwerke-Mitgesellschaftern BS Energy, Veolia und Stadtwerke Hameln soll eine neue Dachfirma gehören, die wiederum die Stadtwerke Springe und die neue Bäder-GmbH samt Hallenbad und Immobilie besitzt. Das Hallenbad ist dann privatisiert.

Nur Allerkamp stimmte am Ende gegen das Modell beziehungsweise gegen die nächsten Beratungsrunden. Die große Mehrheit des Rates (26 Mitglieder) war dafür, dass an den Verträgen weitergearbeitet wird.

Von Marita Scheffler