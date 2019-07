Springe

Beim Abschied der vierten Klassen in der Grundschule Hinter der Burg sind am Mittwoch einige Tränen geflossen – vor allem, als sich die Lehrer bei ihren Schülern mit einem Lied für die gemeinsame Zeit bedankten. Dass aber auch die Schüler ihre Lehrer vermissen werden, hat die Klasse 4b mehr als deutlich gemacht: Zum Abschied haben die Mädchen und Jungen ihrer Schule ein neues Maskottchen geschenkt. Jeden Morgen erwartete schon länger ein Drache am Eingang die Schüler – der habe aber in den vergangenen Jahren und Monaten ganz schön gelitten, berichtete der Nachwuchs. Und so hatten einige Viertklässler die Idee, einen neuen Drachen zu gestalten – und das nicht etwa im Unterricht, sondern in ihrer Freizeit in einer Garage. Am Mittwoch haben die Schüler zum Abschied den neuen Drachen „Flammi“ enthüllt und unter großem Jubel ihrer Mitschüler als Abschiedsgeschenk hinterlassen. Sie gaben zudem einige Tipps zur Pflege: „Er mag es zum Beispiel nicht, wenn man auf ihm reitet.“