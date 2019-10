Springe

Am DRK-Haus An der Bleiche wird in den kommenden vier bis sechs Wochen gebaut: Ende August hatte es einen Wasserschaden gegeben, nun saniert eine Firma das Flachdach, wie DRK-Sprecher Rainer Müller bestätigt.

Regenwasser sickert durch

Das Regenwasser auf dem Dach konnte nicht richtig abfließen, sodass das Wasser stellenweise durchgesickert war. Vorübergehend mussten damals Eimer im Flur aufgestellt werden, um das Wasser aufzufangen. Ziel der Sanierung ist es, dass das Regenwasser künftig besser abfließen kann, so Müller. Zu den Kosten will das DRK keine Angaben machen.

Veranstaltungen fallen aus

Auf Besucher und Mieter wie etwa den Kinderschutzbund oder die Sozialstation sollen sich die Arbeiten nicht auswirken. „Der Dienstbetrieb im Gebäude läuft wie gewohnt weiter. Es kann jedoch während der Zeit der Baumaßnahme zu Verschiebungen, teils auch leider zu Ausfällen von Veranstaltungen kommen. Der Grund hierfür sind nötige Änderungen in der Belegung von Besprechungsräumen“, informiert Müller. Die Beteiligten und Mitarbeiter des DRK-Hauses seien aber im Vorfeld über die Baumaßnahme informiert worden.

Von Saskia Helmbrecht