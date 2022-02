Springe

Gemeinsam mit dem Hund durch die Landschaft oder auf dem Übungsplatz laufen: Dahinter verbirgt sich der Turnierhundesport (THS), eine Sparte des Hundesportvereins von 1956, die demnächst ihr 50-jähriges Bestehen feiert. Zum Jubiläum organisiert der Verein am 9. März einen Geländelauf durch den Deister sowie einen Gerätelauf auf dem Hundesportplatz. „Das könnte ein Spektakel werden“, sagt Iris Roser. Schon seit Jahren betreibt sie Canicross. Der Outdoorsport mit dem Hund als Partner werde laut Roser immer beliebter.

Was die Bewegung im Mensch-Tier-Gespann so interessant macht? „Im Turnierhundesport bilden der Mensch und der Hund ein Team. Sie sind gleichwertig“, sagt Roser. Außerdem sei der Mensch ein Teampartner und nicht wie in anderen Sportarten Coach oder Zuschauer. Und für den Menschen gilt der Turnierhundesport sogar als Leistungssport, denn im Gespann laufen die Partner gemeinsam. Die Laufzeit wird erst gestoppt, wenn beide über die Ziellinie gelaufen sind.

Einstieg in jedem Alter möglich

Der Einstieg in den THS sei in jedem Alter möglich und mit leichten Einschränkungen generell für jede Hunderasse geeignet, sagt Roser. Ob also Mops oder Dobermann: Alles ist möglich. Trotzdem sollte man als Tierhalter hinterfragen, ob ein winziger Chihuahua auch tatsächlich Spaß hat, über hohe Hürden zu springen, ein Mops die Motivation hat, einen Geländelauf zu absolvieren, oder ein bulliger Mastiff einen Slalom laufen will, ohne dabei den Spaß einzubüßen.

Veranlagung ist hilfreich

„Etwas Veranlagung sollte schon da sein“, meint Roser. Sie ist beim Training übrigens immer dabei: „Es ist wichtig, dass ich sehe, dass das Tier Spaß hat.“ Das könne sie den Tieren ansehen. Manche wollen ihr Herrchen oder Frauchen aber auch einfach nur glücklich sehen.

Angefangen habe der Sport 1956 mit Rudolf und Hans Heidinger, als die beiden Zeugen wurden, wie Hunde zu Schutzhunden abgerichtet wurden. Ihren Vierbeinern wollten sie ein solches Schicksal nicht zumuten. Stattdessen wünschten sie sich eine Kombination aus einer gewaltfreien Erziehung, Spaß und Sport. Inzwischen sei der Turnierhundesport eine wichtige Sparte im Hundesport.

„Jeder kann kommen“

In Springe steht das Training allen offen. „Jeder kann kommen“, sagt Roser. Sie selbst ist im Besitz einer Labrador-Dame, mit der gelegentlich das Temperament durchging: „Wir wollten nicht, dass der Hund mit uns spazieren geht, sondern wir mit dem Hund“, erinnert sie sich.

Nachwuchs ist Mangelware

Obwohl schon ein halbes Jahrhundert alt, sei die 120 Mitglieder starke Sparte nicht sehr bekannt. Auch die Jugend sei noch Mangelware, berichtet Roser. Um diese zu erreichen, organisiert der THS seit 2016 Ferienpassaktionen für Kinder und Jugendliche: „Die Aktion erfreut sich von Beginn an einer großen Beliebtheit.“

Von Patricia Szabo