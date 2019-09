Gestorf

Die Erträge seien von Ortsteil zu Ortsteil sehr unterschiedlich – und reichten von vollen Erträgen an einigen Standorten bis hin zu Einbußen von 40 Prozent, erläutert Bezirkslandwirt Björn Estorf. Grund dafür ist offenbar in erster Linie die lang anhaltende Trockenheit.

Brotgetreide mit weniger Proteingehalt

„Wir hier in Gestorf sind 10 bis 15 Prozent unter dem, was wir ernten wollten“, sagt Estorf. Im Vergleich zum bereits mageren Getreidejahr 2018 falle dieses Jahr noch darunter. Denn an Trockenstandorten seien die Einbußen enorm. Insbesondere die Ausbeute des Brotgetreides falle schlecht aus: „Weltweit war die Ernte gut. Aber bei uns ist der Proteingehalt des Getreides sehr niedrig, weil das Wasser einfach gefehlt hat“, sagt Estorf.

Sehr unterschiedliche Regenverteilung

Ob es Einbußen gibt, und wie hoch die sind, hängt von der sehr unterschiedlichen Regenverteilung und dem Wasserspeichervermögen der Ackerböden ab, betont die Landwirtschaftskammer Niedersachsen. Estorf erklärt, dass die Gerste im Frühsommer wesentlich besser mit der Trockenheit zurechtgekommen ist, als etwa der Weizen. „Es gibt Gerste, die fast ohne Einbußen geerntet werden konnte, es gibt aber auch Bereiche, da stand sie schlechter“, sagt der Landwirt aus Gestorf.

Wintergerste knapp unter Durchschnitt

Laut Landwirtschaftskammer liegen die Erträge der Wintergerste knapp unter dem Durchschnitt der Jahre 2012 bis 2017. Auch beim Raps sind die Erträge laut Landwirtschaftskammer unter dem langjährigen Durchschnitt geblieben. Deutlich schlechter sieht es für den Weizen aus: Die Trockenheit im Hochsommer fiel genau in die Zeit, die für seine Entwicklung am wichtigsten ist. In diesem Fall beziffert die Landwirtschaftskammer die Erträge als „leicht unterdurchschnittlich“.

Ebenfalls negativ fielen die Erträge bei den Frühkartoffeln aus. Das Landvolk Niedersachsen beziffert die Ernte als um rund ein Fünftel geringer als im Vorjahr. Dabei habe den Frühkartoffelerzeugern nach dem kalten Start in das Anbaujahr auch die Hitze ab Ende Mai zugesetzt. Die hohen Temperaturen verursachten kleinere Knollen, was den Rückgang der Erträge erklärt.

Winterkartoffelernte beginnt

Diese Einschätzung teilt für Springe auch Estorf. Es sehe „schlimmer aus als im vergangenen Jahr“. Die Trockenheit habe dazu geführt, dass viele Kartoffeln, die für die Pommes-Produktion vorgesehen waren, abgestorben seien. So nimmt es nicht wunder, dass das Landvolk bereits Mitte August prognostiziert hatte, dass es ohne Regen für die Verarbeitungskartoffeln, die in die Pommes-Herstellung gehen, schwierig werden würde. Die Winterkartoffelernte beginnt in den nächsten Tagen. „Es sieht für die Kartoffel bescheiden aus“, stellt der Bezirkslandwirt klar. Denn durch die akute Trockenheit werde auch die Ernte massiv erschwert: Große, dicke Erdklumpen beschädigten die Früchte und begünstigten Fäulnis, was zusätzlich zu Einbußen führen könne.

