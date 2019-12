Hannover

Ein bislang unbekannter Mann hat am Freitagabend in Springe eine Spielhalle überfallen und ist mit den erbeuteten Einnahmen aus der Kasse geflüchtet. Wie die Polizei mitteilt, kam der mit einer dunklen Haube maskierte Räuber gegen 17.20 Uhr in die Spielothek an der Lange Straße und bedrohte einen 52-jährigen Mitarbeiter mit einem Messer. Anschließend nahm er die Kasseneinnahmen an sich und lief davon.

Weil eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen erfolglos war, sucht die Polizei nun mögliche Zeugen des Überfalls und bittet um Hinweise zu dem Täter: Er ist etwa 25 Jahre alt und ungefähr 1,65 Meter groß. Beim Überfall sprach der Mann Hochdeutsch. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jacke, blauen Jeans und weißen Schuhen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Telefon (05 11) 1 09 55 55 entgegen.

Von Ingo Rodriguez