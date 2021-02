Springe

Schon im vergangenen Jahr waren die Bagger angerollt, um das alte Haus neben dem Kiosk Spät-Kauf abzureißen. In der vorvorigen Woche wurde nun die Baugrube ausgehoben. Die sei so riesig, „weil das Haus voll unterkellert wird“, erklärt Welliehausen. Darüber entstehe ein zweigeschossiges Haus mit ausgebautem Dachgeschoss. Insgesamt neun Drei- und Vier-Zimmerwohnungen werden darin untergebracht.

Schräg gegenüber haben erst vor Kurzem die Investoren Peter Othmer und Dennis Melching gleich zwei Mehrfamilienhäuser gebaut. Am Kalkwerk und an den Bährehöfen hat der Unternehmer Isuf Ademi Wohngebäude hochgezogen. In der Bahnhofstraße bauen Marco Herrmann und sein Partner Tim Gebauer gerade Wohnungen; Herrmanns nächstes Projekt in Springe in der Fünfhausenstraße steht bereits in den Startlöchern. Und auch im Sparkassenhochhaus an der Bahnhofstraße, das der Investor Stefan Rehse gekauft hat, sollen Wohnungen entstehen.

„Trotz der regen Bautätigkeit in Springe ist die Nachfrage groß“, sagt Welliehausen, „besonders nach Einfamilienhäusern, aber da gibt es ja leider nicht viele Grundstücke.“ Bis Ende des Jahres soll das neue Haus an der Heinrich-Göbel-Straße bezugsfertig sein, sagt Welliehausen.

Die Wohnungen stehen – anders als bei vielen der anderen Vorhaben – nicht zum Verkauf, sondern werden vermietet. Der eine oder andere Interessent habe sich schon gemeldet. „Wir führen eine Liste und telefonieren sie ab, wenn es konkreter wird“, sagt Welliehausen. Weil der Bedarf nach Wohnraum aber so groß sei, seien „die Leute bereit, auch lange Zeit zu warten“.

Noch steckten die Pläne in den Kinderschuhen, „wir haben die Innenausstattung noch nicht festgelegt“. Deshalb sei auch noch nicht klar, in welchem Rahmen sich die Mieten bewegen werden.Sicher ist: Das Gebäude soll sich in die bestehende Bebauung der Nachbarschaft einfügen und barrierearm ausgestattet werden, etwa mit einem Aufzug.

Von Jan-Erik Bertram