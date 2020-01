Fragt man Hartwig Möller, was ihm aus dem vergangenen Jahr in Hachmühlen und Brullsen in besonders positiver Erinnerung geblieben ist, hat er eine ganz klare Antwort: „Vor dem, was die Vereine alles leisten, muss ich immer wieder meinen Hut ziehen. Sie haben einen großen Anteil an der Dorfgemeinschaft.“ Dafür sei er sowohl als Ortsbürgermeister als auch als Bürger dankbar.