Die Aussichten scheinen düster: Ist die Welt angesichts von Erderwärmung und Polschmelze überhaupt noch zu retten? Ja, es gibt schon noch eine Chance – das ist jedenfalls das Fazit, dass die Schüler des Otto-Hahn-Gymnasiums (OHG) vom Schüler-Klima-Gipfel in Herford nach Springe mitgebracht haben.

Ein eigener Schüler-Klima-Gipfel für Springe

Neun Jugendliche aus der Deisterstadt sind zum Schülerkongress zur 25. UN-Klimakonferenz gefahren. Sie wurden einen Tag für die vom Förderverein finanzierte Fahrt vom Unterricht freigestellt, um sich in Herford mit anderen Jugendlichen, aber auch Experten über das Thema Klimawandel austauschen zu können. Doch nicht nur Physiker und Meteorologe Peter Lemke sprach bei dem Treffen, die Schüler stellten auch eigene Ideen vor. Eine Idee konkretisiert sich bei den Schülern immer mehr: Die Gymnasiasten wollen selbst einen Schüler-Klima-Gipfel in Springe auf die Beine stellen. Bei der Schülervertretung stehe das Thema bereits ganz oben auf der Agenda: Geplant seien zum Beispiel Projekttage, aber auch Müllsammelaktionen. Denn das Thema Nachhaltigkeit und Klima spiele bereits jetzt im Schulalltag eine Rolle. Und jeder könne im Kleinen seinen Beitrag dazu leisten, hätten die Schüler während des Treffens noch einmal bestätigt bekommen. Das fange zum Beispiel in der schulinternen Cafeteria an: Dort werden nur Löffel aus Birkenholz ausgeteilt – denn Bambus gibt Schadstoffe ab.

Man muss gar nicht auf alles verzichten

Doch damit nicht genug: Der Joghurt wird nur in Gläsern statt in Plastikbechern verkauft, und es wird ein Pfand erhoben. Auch von den Papierstapel hätten sich einige Lehrer schon verabschiedet: Sie verschicken das Unterrichtsmaterial per E-Mail. Diese verursachten zwar auch Treibhausgase, seien aber umweltfreundlicher als das ausgedruckte Papier.Von den Fridays-for-Future-Initiatoren in Springe sei zwar keine Demo mehr in diesem Jahr geplant, aber die Schüler wollen eine Kleidertauschparty organisieren. „Der Appell lautete, dass man gar nicht auf alles verzichten muss“, berichtet Lehrer Roman Haak. Zum Beispiel könne mal auf eine Scheibe Mortadella auf dem Toast verzichtet werden, um den Fleischkonsum zu reduzieren. „Sonst heißt es immer, es ist eh schon zu spät für alles, während der Veranstaltung wurde aber deutlich, dass es schon noch Chancen gibt“, so Haak.

Von Saskia Helmbrecht