Andreas Lilge hat das Stadtarchiv Springe in den Neunzigerjahren aus einem fast 20-jährigen Dornröschenschlaf geweckt, er gab historischen Dokumenten Signaturen und Ordnung – am Freitag wird Lilge nun in den Ruhestand verabschiedet. Nach fast drei Jahrzehnten.

Als ABM-Kraft an den Deister

„Dass das mal fast 27 Jahre würden, war überhaupt nicht abzusehen“, sagt Lilge. Denn zunächst war er durch eine sogenannte Arbeitsbeschaffungsmaßnahme (ABM) an den Deister gekommen und hangelte sich bis 2006 von einem befristeten Vertrag zum nächsten. Ein Arbeitsangebot im Museum führte Lilge zunächst nach Springe, bevor er 1999 zum Experten für das Stadtarchiv wurde.

Das Archiv war bis zu dem Zeitpunkt 19 Jahre lang nicht betreut worden. „Hier saß niemand, der sich gut auskannte. Ein ziemliches Durcheinander, das ich vorgefunden habe. In den ersten Tagen habe ich schwarze Finger gehabt“, erinnert sich der 63-Jährige. Der Grund: Das Archivmaterial war jahrzehntelang ehrenamtlich ohne Findliste oder Signaturen in offenen Regalen und offenen Kartons gelagert worden – teilweise ungeordnet an unterschiedlichen Orten. Denn das Archiv war immer mit dem Rathaus umgezogen – zuletzt nach der Gebietsreform 1974 in das Gebäude Auf dem Burghof.

Gern mit dem Rad unterwegs: Andreas Lilge gestaltete 2012 für die Touristinformation einen Radtourenführer für Springe und das Calenberger Land. Quelle: Marita Scheffler

Ausbildung zum Gärtner

Aufgewachsen bei Stadtoldendorf im Kreis Holzminden absolvierte Lilge nach der Schule zunächst eine Ausbildung zum Gärtner auf einem Rittergut bei Bodenwerder. Ein ausgeprägtes Interesse für Weltgeschichte habe er während seiner Schulzeit nicht gehabt. Erst als er begann, sich mit der Vergangenheit der direkten Umgebung auseinanderzusetzen, wurde seine Leidenschaft für Historie geweckt und der Entschluss für ein Geschichts- und Volkskundestudium in Göttingen gefasst.

Gärtner aus Leidenschaft ist Lilge nach wie vor: Regelmäßig macht er sich auf den Weg nach Grünenplan im Hils, wo er eine Hütte mit Garten besitzt. Rund drei Stunden ist er von Springe aus dorthin unterwegs, denn er fährt mit dem Rad. Nicht nur als Geschichts-, sondern auch als Fahrradexperte entwickelte das ADFC-Mitglied 2012 für die Touristinformation einen Radtourenführer für Springe und das Calenberger Land mit persönlichen Tourenbeschreibungen.

Beiträge für Jahrbücher geschrieben

Für den Springer Ortsrat stellte er außerdem das Material für die Ortschronik zusammen und redigierte die Texte. Das Buchprojekt, für das die Ortsratsmitglieder seit den 1980er-Jahren Material gesammelt hatten, wurde 2002 veröffentlicht. Auch in Zeitungsartikeln und in Springer Jahrbüchern verewigte sich Lilge – etwa in Texten über die Dammtormühle oder den Ratskeller. Außerdem gab er sein Wissen in Vorträgen weiter.

„Hier schlummern so viele Schätze, die noch nicht bearbeitet sind“, bedauert er. „Aber damit kann man keine Politik machen. Ein bisschen mehr Interesse vonseiten der Politik und der Öffentlichkeit hätte ich mir schon gewünscht.“ Lilges Nachfolgerin, Christin Barthelmie, die zuvor in der Gemeindebücherei Wennigsen tätig war, ist von ihm in den vergangenen zwei Wochen eingearbeitet worden. Lilge wird nicht nur seinen Arbeitsplatz aufgeben, sondern auch seine Wohnung in Springe. Es zieht es ihn nach Bad Sachsa im Harz, wo er ein neues Kapitel aufschlägt.

Von Juliet Ackermann