Alferde

Ein passendes Grundstück für ein neues Feuerwehrhaus in Alferde schien vor Kurzem noch in greifbarer Nähe – doch jetzt sind die Planungen wieder weiter in die Ferne gerückt. In der jüngsten Ortsratssitzung in Alferde wurde klar: Der Rat hat dem Kauf des 3500 Quadratmeter großen Areals durch die Stadt Spring...