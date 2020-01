Völksen

Schlecht ernährte Pferde und Schafe sowie mehrere tote und angefressene Tiere hatte ein Amtstierarzt auf dem Hof eines 51-jährigen Völkseners vorgefunden: Wegen des Vorwurfs, gegen das Tierschutzgesetz verstoßen zu haben, musste sich der Mann deshalb gestern vor der Strafrichterin am Springer Amtsgericht verantworten. Der 51-Jährige erschien aber nicht zur Verhandlung. Die Richterin erließ auf Antrag des Staatsanwalts gegen ihn einen Strafbefehl über 90 Tagessätze à 50 Euro. Zudem sprach sie ihm ein zweijähriges Tierhaltungsverbot aus.

Vier Schafe lebten, vier waren tot

Als der Amtstierarzt den Hof des Völkseners im April besuchte, bot sich ihm ein erschreckender Anblick. Dort standen vier Pferde – alle seien in einem schlechten Ernährungs- und Pflegezustand gewesen, erklärte der Staatsanwalt.

Zudem habe der Veterinär einen Pferdekadaver mit Fraßspuren gefunden. Bei einem zweiten Besuch wenige Tage später sah der Tierarzt auf dem Hof dann auch noch Schafe – vier lebten, vier waren tot. Aber auch die lebenden Tiere seien in einem schlechten Zustand gewesen, berichtete der Staatsanwalt. An den Kadavern seien wiederum Bissspuren aufgefallen.

Angeklagter ist kein Unbekannter vor Gericht

Der 51-Jährige ist vor Gericht kein Unbekannter. Genau vor einem Jahr wurde er zu einer Geldstrafe von 4000 Euro – 80 Tagessätze à 50 Euro – verurteilt. Damals war er für schuldig befunden worden, einer Vollzugsbeamtin des Veterinäramtes ihre Kamera entrissen, Fotos gelöscht und sich ihr insgesamt widersetzt zu haben. Die Frau war im Mai 2018 auf das Grundstück des Völkseners gekommen. Schon damals hatte es Vorwürfe gegen den Mann gegeben, dass er seine Pferde nicht artgerecht halten würde.

Die Vollzugsbeamtin hatte den Hof in Ermangelung einer Klingel laut rufend betreten. Sie machte Fotos von zwei Pferden, die in einem Paddock standen sowie von einem offen stehenden Stall. Es sei aber nichts anzumahnen gewesen, sagte die Frau in ihrer Zeugenaussage vor Gericht vor einem Jahr. Allerdings sei ein Hund an einer Kette angebunden gewesen, was nicht erlaubt sei, so die Vollzugsbeamtin.

Mann stiehlt Vollzugsbeamtin Kamera und Dienstausweis

Der 51-Jährige hatte der Frau nicht nur ihren Dienstausweis, sondern auch ihre Kamera aus der Hand gerissen. Er verweigerte die Rückgabe und verwies sie des Geländes. Daraufhin verständigte die Frau die Polizei. Die Beamten fanden den Fotoapparat später im Stall des Völkseners. Dort habe sie die Kamera vermutlich heimlich hingelegt, vermutete damals ein Sohn des Angeklagten, der auf Wunsch seines Vaters als Zeuge vor Gericht aussagte.

Darin hatte er auch die Schilderung seines Vaters bestätigt, er sei bei dem Disput mit der Veterinärhelferin dabei gewesen. Die Frau aber hatte ausgesagt, allein mit dem Hausherrn gewesen zu sein. Wegen dieser Zeugenaussage ist der Sohn inzwischen wegen uneidlicher Falschaussage vor dem Springer Amtsgericht zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Der nun verhängte Strafbefehl gegen seinen Vater über 4500 Euro ist noch nicht rechtskräftig. Der 51-Jährige hat noch die Möglichkeit, Einspruch einzulegen.

