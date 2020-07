Springe

„Altes Handwerk heute“: Unter diesem Motto laden die Gästeführer in der Reihe Calenberger Landsommer zu einer Besichtigung der Arbeiten des Schmiedekünstlers Andreas Rimkus in Springe ein. Zur Führung gehört auch ein Besuch seines Gartens und seiner Schmiede am Ortsrand.

Rimkus wird sein Werk dort persönlich vorstellen. Der 1962 geborene Künstler hat Metallgestaltung an der Fachhochschule in Hildesheim studiert. Als freier Metallgestalter stellt er unter anderem Metallkonstruktionen und Skulpturen her. 2008 präsentierte er sein mobiles Schmiedelabor. Dabei handelt es sich um eine Art rollende Werkstatt, die an verschiedenen Orten zum Vorführen der Schmiedekunst eingesetzt werden kann. Rimkus gehört zu einer Reihe von Bildhauern, deren Skulpturen an vielen Orten in der Region zu sehen sind. 2001 zum Beispiel schuf er das Wahrzeichen der damals neuen Reihe „Kulturfeuer in der Region“. Es ist bis heute an mehreren Orten in der Region zu sehen. Ein Jahr vorher war er spektakulär auf seiner Trojanischen Kuh aufs Expo-Gelände geritten.

Im Jahr 2000 „reitet“ Andreas Rimkus auf seiner „Trojanischen Kuh“ aufs Expo-Gelände. Quelle: Ralf Decker (Archiv)

2001 schuf Andreas Rimkus das Wahrzeichen der Reihe Kulturfeuer der Region Hannover. Diese Skulptur, hier am Farmers-Branch-Platz in Garbsen, ist bis heute an mehreren Orten zu sehen. Quelle: Markus Holz (Archiv)

Für den Park der Sinne in Laatzen hat Andreas Rimkus das Objekt „Das Insektenauge“ geschaffen. Es besteht aus 120 Linsen. Quelle: Frank Wilde (Archiv)

Führung im Calenberger Landsommer

Der Termin ist am Sonnabend, 18. Juli. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Rathaus auf dem Burghof in Springe. Die Führung soll etwa drei Stunden dauern. Die Teilnahme kostet 4 Euro pro Person. Anmeldungen notiert Gästeführerin Gudrun Kreier unter der Telefonnummer (0 50 44) 15 14.

Wegen der Auflagen zum Schutz vor dem Coronavirus mussten einige Veranstaltungen in diesem Jahr bereits abgesagt werden. Interessenten sollten sich über die Seite calenberger-landsommer.de jeweils über den aktuellen Stand informieren.

29 aktive Gästeführer

Den Arbeitskreis „Gästeführung im Calenberger Land“ gibt es seit 20 Jahren. Die Ländliche Erwachsenenbildung unterstützt den Arbeitskreis und fördert die Ausbildung der Gästeführer. Aktuell sind 29 Gästeführer für den Arbeitskreis tätig und bieten regelmäßig Touren im Calenberger Land an. Ihr Ziel ist es, das Leben der Menschen in den vergangenen Jahrhunderten in den Dörfern und Städten lebendig werden zu lassen und die Gegenwart als Ergebnis einer langen traditionsreichen Entwicklung zu zeigen.

Das Calenberger Land zwischen dem Südwesten Hannovers und dem Deister zog wegen der guten Verkehrslage und des fruchtbaren Bodens schon immer zahlreiche Menschen an, die sich dort dauerhaft ansiedelten. In dem Areal finden sich bis heute ungewöhnliche viele Burgen, Schlösser und Klöster auf engem Raum.

Von Tobias Lehmann