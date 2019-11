Springe/Hannover

Ein Otterbiss mit Folgen: 5000 Euro Schmerzensgeld wollte der Junge aus Alfeld nach seinem Besuch im Wisentgehege haben – und war damit im Dezember 2018 vor dem Amtsgericht Springe gescheitert. Am Montag ging der Prozess vor dem Landgericht in die nächste Runde. Am Ende zog die Familie ihre Klage zurück.

Otter beißt Jungen in Ringfinger

Im Oktober 2017 besuchten Mutter und Sohn (damals 7) das 900 000 Quadratmeter große Wisentgehege Springe. Vor der Otterstation blieb er stehen. Ob der Schüler trotz Warnungs- und Verbotsschildern seine rechte Hand durch den Zaun steckte, oder ob ein flinker Fischotter am Zaun hochsprang, ist bis heute nicht geklärt. Der Junge erlitt einen Biss in den rechten Ringfinger.

In der Helios-Klinik in Hildesheim wurde die stark blutende Wunde von den Unfallchirurgen in der Notfallambulanz versorgt. Mehrere Impfungen und eine längere ärztliche Wundversorgung folgten. „Bei Wetterumschwung hat mein Sohn auch heute noch Beschwerden“, berichtet die Mutter.

Vorm Amtsgericht Springe klagte der Schüler auf 5000 Euro Schmerzensgeld. Der Richter reduzierte die Summe dort deutlich: Der Siebenjährige habe sich „ein erhebliches Eigenverschulden zuzurechnen“. 500 Euro Schmerzensgeld seien angemessen. Der Zivilrichter damals: „Entscheidend ist die Gefährdungshaftung durch die Betreiber des Wisentgeheges.“ Denn: Jeder Tierhalter haftet für Schäden, die sein Haustier anrichtet. Die Schuldfrage spielt hierbei keine Rolle. In diesem Fall heißt das: Damit haften die Niedersächsischen Landesforsten als Betreiber des Wisentgeheges auch für die Folgen durch Bissverletzungen durch Fischotter.

Richterin: „Ein Tierpark ist kein Spielplatz“

Trotzdem wollte die Familie mehr Geld – und legte Berufung ein. Die Landesforsten folgten mit einer sogenannten Anschlussberufung – und am Montag sahen sich die Kontrahenten in Hannover wieder: Richterin Cornelia Siol leitete die Verhandlung im Landgericht: „Es ist fraglich, ob hier von einer Verletzung der Verkehrssicherheitsplicht ausgegangen werden kann. Die Tierhalterhaftpflicht ist zu bejahen.“ Die Zivilrichterin lobte: „Das Amtsgericht hat sich mit der gebotenen Sorgfalt mit diesem Sachverhalt auseinandergesetzt.“ Und: „Die Entscheidung des Amtsgerichts ist zu Recht ergangen. Das Schmerzensgeld ist angemessen.“ Die Vorsitzende: „Ein Tierpark ist kein Spielplatz.“

Beide Parteien zogen daraufhin ihre Berufungen zurück. Rechtsanwalt Marcus Fuchs, der den Schüler vertritt: „Das Verhalten des Personals im Wisentgehege nach der Bissverletzung war unentschuldbar. Niemand hat dem blutenden Jungen und seiner Mutter geholfen.“ Und: „Später gab es böse Hasskommentare bei Facebook.“ Ein Gehegemitarbeiter habe geschrieben: „Wir füttern die Tiere selbst und brauchen nicht die Finger von Kindern.“

Der Anwalt weiter: „Wenn der Junge und seine Mutter nicht so barsch abgewiesen worden wären, hätte es wahrscheinlich keine Klage gegeben.“

Weitere Themen aus Springen finden Sie hier.

Von Axel Sturm