Springe Springe - Waldsterben: Borkenkäfer zerstören Fichten Erst der Sturm, dann die Dürre, jetzt der Borkenkäfer: Waldarbeiter müssen selbst in der Brut- und Setzzeit jetzt zuhauf Fichten in Springe fällen.

Stadtförster Bernd Gallas (rechts) und Peter Pressler schauen sich die Schäden in einem Waldstück am Kurzen Ging an. Quelle: Fotos: Martina Scheffler