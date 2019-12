Auch die Tiere im Deister und im Wisentgehege erwartet pünktlich zum Fest ein Weihnachtsschmaus. Doch an dem Essen liegt es nicht allein, dass die Tiere sich in der Winterzeit auch gern einmal zurückziehen.

Vielfraß an Tanne: In Deutschland kommt diese große Marderart nicht vor. Im Wisentgehege ist das Tier allerdings in voller Pracht zu bewundern. Quelle: Thomas Hennig