Tiere, Spiele, Sensationen: Das Wisentgehege in Springe plant für das kommende Jahr zahlreiche besondere Veranstaltungen. So lädt der Tierpark am Osterwochenende 12. und 13. April zur großen Ostereiersuche ein. Das gesamte Programm bietet Abenteuer und Unterhaltung für die ganze Familie.

Eine aufregende Nacht erwartet die Besucher im Wisentgehege beim Mittsommernachtsfest 20. Juni. Dort können Besucher im Wisentegehege zelten, den Sternenhimmel betrachten und sich unter anderem auf die Präsentation von Wölfen und Wachbären freuen.

Großes Kinderfest im Wisentgehege

Ein großes Kinderfest wird im Sommer am Sonnabend und Sonntag, 29. und 30. August, ausgerichtet. Die Kinder erwartet ein kunterbunter Spaß mit Clown, Ponyreiten und Mitmachaktionen.

Zur Paarungszeit der Rothirsche im September oder Oktober plant der Tierpark eine Rotwildwoche. Das Team lädt zu Führungen rund um die Rotwildbrunft ein. Die Mitarbeiter informieren öffentlich darüber, sobald die Paarungszeit beginnt.

Jahreskarten noch bis Heiligabend vergünstigt

Bis Dienstag, 24. Dezember, werden noch vergünstigt Jahreskarten angeboten. Familien zahlen 90 statt der üblichen 110 Euro, Erwachsene 30 Euro und Kinder 20 Euro.

Das Wisentgehege hat bis zum 28. Februar täglich von 9 bis 16 Uhr geöffnet. Erwachsene zahlen 10,50 Euro, Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre 7 Euro. Zum Tagesprogramm zählt die Präsentation der Timberwölfe außer montags immer um 11.45 und 14 Uhr. Die Präsentationen im Rentier-Camp sind sonnabends und sonntags um 12.30 und 15.30 Uhr. Der Falkenhof hat Winterpause und macht zurzeit keine Flugvorführungen.

Von Tobias Lehmann