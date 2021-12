Springe

Die Zahl der Testzentren in Springe wächst weiter. Nachdem diese Woche bereits am Nordwall eine neue Teststation eröffnet wurde, gibt es nun einen weiteren Anlaufpunkt an der Harmsmühlenstraße: Auf dem Hallenbad-Parkplatz startet ab Donnerstag, 6 Uhr, ein Drive-In-Testangebot.Betrieben wird die Station von Salko Ademovic, Inhaber des Autohauses Springe an der Philipp-Reis-Straße, sowie von Can Tuncer, Inhaber des Autoparks Tuncer gegenüber.

Fünf Mitarbeiter je Schicht

Beide haben sich nun für das Projekt am Hallenbad zusammengetan. Wochentags sind Tests dort von 6 bis 22 Uhr möglich. An Sonnabenden ist die Teststraße von 10 bis 22 Uhr und sonntags von 12 bis 20 Uhr geöffnet. Insgesamt werden je Schicht fünf Mitarbeiter vor Ort sein, sagt Ademovic.

Eine Onlineregistrierung ist möglich auf testzentrum-springe.de. Interessierte können sich vorab anmelden, müssen es aber nicht zwingend. Auch Spaziergänger, die zu Fuß unterwegs sind, können sich testen lassen. Wer mit dem Auto kommt, kann direkt bis zum Container vorfahren und wird dort getestet.

Das Ergebnis gibt es entweder per E-Mail oder auch als Ausdruck für all diejenigen, die kein Handy oder keine Mailadresse haben. Eine zeitliche Begrenzung des Angebots haben sich Ademovic und Tuncer nicht gesetzt. „Ich denke aber, dass wir länger hier sein werden, schließlich ist das Testen gerade für alle die sicherste Variante“, sagt Ademovic.

Kein Schlangestehen in der Kälte

Mit dem Drive-in-Angebot wollen sie vor allem auch dafür sorgen, dass die Springer zu dieser Jahreszeit nicht in der Kälte in der Warteschlange stehen müssen. „Im Auto ist es schließlich schön warm“, sagt Ademovic. Am Mittwoch wurde die Station am Hallenbad aufgebaut; am Donnerstag soll es losgehen.

Die beiden Geschäftsleute betreiben zusätzlich ein Corona-Testmobil für Firmen oder Veranstaltungen sowie einen Schnelltest-Großhandel.

Von Saskia Helmbrecht