Springe bekommt ein Ärztehaus

Springe

Der Rat hat am Donnerstagabend mit breiter Mehrheit die Gründung eines Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) beschlossen. Die Stadt soll als Träger zunächst 30 000 Euro investieren; das finanzielle Risiko soll aber ein noch zu findender externer Betreiber tragen.

Rat muss Vertrag zustimmen

Den Vertrag mit diesem Betreiber muss der Rat vor dem Abschluss noch absegnen. Diesen Schritt hatte die Politik als zusätzliche Sicherheit eingezogen, um das Risiko für die städtischen Finanzen rechtzeitig abschätzen zu können.

Der vorläufige Geschäftsplan der neuen „Gesundheitshaus Springe GmbH“ sieht vor, durch zwei Hausarztstellen rechnerisch etwa 3000 Patienten abzudecken. Geplant sind darüber hinaus Kooperationen mit Fachärzten und Kliniken. Der Start könnte im Juli 2021 erfolgen – das MVZ soll im ehemaligen Sparkassen-Hochhaus an der Bahnhofstraße einziehen. Bevor der Rat mit 24 Ja-Stimmen, zwei Enthaltungen und fünf Nein-Stimmen die Gründung beschloss, gab es noch einmal Diskussionen. CDU-Ratsfrau Elke Riegelmann lehnte die Pläne ab. Das Konzept sei „nicht ausgegoren“. Als Betreiber solle viel mehr das Klinikum Region Hannover in die Pflicht genommen werden, das vor einigen Jahren das alte Springer Krankenhaus schloss. Aus diesem Schritt war in den vergangenen Jahren nach und nach der Plan für das MVZ entstanden.

Doch mit ihrer Ablehnung stand Riegelmann am Ende recht alleine da – auch in ihren Reihen. Wilfred Nikolay, CDU-Fraktionschef, betonte die Wichtigkeit, politisch weiter mitzureden: Mit der Entscheidung über den Beratervertrag „haben wir Einblick in die Risiken – und das ist unsere Kernaufgabe“. Den vorangegangenen Streit um den Einzug der Stadtbibliothek im gleichen Gebäude kommentierte Nikolay mit einem Seitenhieb: Das Projekt koste die Stadt inzwischen 530 000 Euro im Jahr. „In die Richtung wollen wir hier nicht.“

Elke Thielmann-Dittert (Grüne) lobte das Konzept als „gute Ergänzung und Unterstützung“ der bestehenden Hausärzte. Das Risiko für die Stadt sei durch das Betreibermodell „überschaubar“.

Für die AfD warnte Wolfgang Bednarski, man solle „keine Konkurrenz für unsere Ärzte“ schaffen – auch die AfD stimmte am Ende gegen das Konzept.

Von Christian Zett