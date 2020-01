Springe geht neue Städtpartnerschaft ein

Springe

Jetzt geht alles schnell: Bereits in gut drei Monaten soll Springe eine neue Partnerstadt bekommen – und zwar eine, mit der sie schon lange verbunden ist: Es geht um Milicz in Polen.

Springes Rathauschef Christian Springfeld hatte der Zeitung schon vor einem Jahr von entsprechenden Überlegungen berichtet, von einer „spannenden Perspektive“ gesprochen. Die nun konkret werden soll. Am Donnerstagabend holte sich Springfeld grünes Licht vom nichtöffentlich tagenden Verwaltungsausschuss. In den kommenden Tagen bereits wollen beide Bürgermeister eine Absichtserklärung zur Verstärkung der Verbindung unterzeichnen. Es ist eine Verbindung, die schon seit Jahrzehnten besteht: Am 17. Juni 1957 hatte der damalige Landkreis Springe eine Patenschaft für den Landkreis Milicz übernommen. Hintergrund waren die zahlreichen Vertriebenen aus der Gegend, die in und um Springe eine neue Heimat gefunden hatten.

Als der Landkreis Springe 1974 aufgelöst wurde, übernahmen der neue Landkreis und später die Region Hannover die Patenschaft. Die nun auf eine neue Ebene gehoben werden soll: Stimmt der Springer Rat im März dem Abkommen zu, soll beim „Tag der Vereine“ am Sonntag, 26. April, dieses Jahres die offizielle Partnerschaftsurkunde unterzeichnet werden. Die Stadt will dazu auch den Miliczer Bürgermeister Piotr Lech und eine Delegation aus Polen am Deister begrüßen. Mit ihnen hatten Springfeld und sein Vertreter Clemens Gebauer bereits im Herbst über die Idee gesprochen.

Milicz wäre die dritte Partnerstadt Springes – neben Niort in Frankreich (seit 1979) und Waren an der Müritz in Mecklenburg-Vorpommern. Mit Waren verbindet Springe in diesem Jahr eine 30-jährige Partnerschaft: Deshalb, kündigt Springfeld an, wolle man im Sommer mit einer Delegation von Stadt und Politik dorthin fahren.

Der Bürgermeister möchte künftig auch mehr Zeit und Geld in die drei Partnerschaften investieren, um den Austausch auf allen Ebenen zu intensivieren: Er freue sich, dass auch die Politik bereits Interesse an einem entsprechenden Vorgehen signalisiert habe. Für die neue Verbindung mit Milicz (24 500 Einwohner) sieht er durchaus eine gute Grundlage: „Wir haben hier in Springe eine lebendige polnische Community.“ Es gebe nicht nur die traditionellen Verbindungen und Projekte wie die regelmäßigen Heimattreffen hier am Deister und die Militsch-Trachenberger Heimatstube im Museum auf dem Burghof, sondern auch der Nachwuchs sei über Schüleraustauschprojekte grenzübergreifend verbunden. Die nun angestrebte Städtepartnerschaft sei auch mit Blick auf die europäische Einigung und die Völkerverständigung ein wichtiger Schritt.

Von Christian Zett