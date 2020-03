Die Stadt baut an einem virtuellen Marktplatz: Auf einer Website sollen Kunden erfahren, welche Geschäfte im Stadtgebiet noch geöffnet haben und welche zwar geschlossen sind, aber weiterhin Bestellungen entgegennehmen und die Ware dann verschicken oder einen Abholservice anbieten.

Hilfe für den örtlichen Handel in Zeiten von Corona: Stadt arbeitet an virtuellem Marktplatz

Springe - Hilfe für den örtlichen Handel in Zeiten von Corona: Stadt arbeitet an virtuellem Marktplatz

Springe - Hilfe für den örtlichen Handel in Zeiten von Corona: Stadt arbeitet an virtuellem Marktplatz