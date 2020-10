Springe setzt Corona-Krisenstab wieder ein

Springe

18 statt neun Fälle, eine Verdopplung an nur einem Tag: Als Bürgermeister Christian Springfeld am Donnerstag von den neuen Corona-Zahlen in Springe erfuhr, griff er zum Telefonhörer. „Ich habe mich mit meinen Bürgermeisterkollegen in anderen Kommunen ausgetauscht“, sagte er. Nicht nur Springe, auch Wennigsen, Uetze oder Ronnenberg überschreiten – teils deutlich – die 50er-Grenze für neue Fälle pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen.

Am Ende, sagt Springfeld, habe Einigkeit geherrscht: Die Zahlen suggerierten Handlungsdruck. Aber: Alle Einschränkungen, alle neuen Regeln müssten von der Region kommen, die in allen 21 Regionskommunen das Gesundheitsamt stellt. Die Kommunen selbst hätten keine rechtliche Handhabe für Verschärfungen. Selbst eine theoretisch denkbare erneute Schließung von öffentlichen Einrichtungen wie Sporthallen, dem Hallenbad oder der Bücherei müsse von der Region angeordnet werden.

Am Ende ist das das richtige Modell, ist Springfeld überzeugt: „Wir können nicht einerseits deutschlandweit möglichst einheitliche Regeln einfordern und dann am anderen Ende 21 verschiedene Kommunen mit 20 verschiedenen Regeln innerhalb der Region haben.“

Was die Stadt machen kann: In ihrem Rathaus als Arbeitgeber aktiv werden. Der städtische Corona-Krisenstab, der das erste Mal seit Mai wieder zusammenkommt, solle unter anderem diskutieren, ob und wann der unangemeldete Publikumsverkehr im Rathaus wieder untersagt werden könnte. Außerdem sollen sogenannte Tandems gebildet werden – Mitarbeiter, die im Wechsel zu Hause und im Rathaus arbeiten. So sollten im Ernstfall alle Bereiche und Aufgaben abgedeckt sein.

Ein weiteres Thema im Krisenstab: die Kontrollen der Corona-Regeln. Regionspräsident Hauke Jagau habe die Kommunen dabei um Amtshilfe gebeten. Man wolle nun besprechen, wie diese Hilfe konkret aussehen könnte, wie Stadt, Region und Polizei in Springe zusammenarbeiten.

Dabei geht es unter anderem um die Einhaltung der verschärften Maskenpflicht in Betrieben, aber auch im Nahverkehr. Auch in der Gastronomie soll stärker kontrolliert werden.

Springfeld selbst appelliert an die Bürger, sich über die Vorgaben hinaus zu schützen: Jeder solle auf nicht notwendige Kontakte verzichten und auch geplante Feiern verschieben. „Wir werden uns auch privat stärker beschränken“, kündigt der Bürgermeister an: „Am Wochenende sollten wir Besuch bekommen, dem haben wir schon abgesagt.“

Von Christian Zett