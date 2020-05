Springe will einen virtuellen Marktplatz

Springe

Die Stadt will die Erfahrungen aus der aktuellen Corona-Krise nutzen, um einen virtuellen Marktplatz für Springe aufzubauen. Das geht aus einer Mitteilung hervor.

Dort lässt sich Wirtschaftsförderer Daniel Behrens mit den Worten zitieren, es gelte, „den Trend zum vermehrten Kauf (...) beim lokalen Handel zur Unterstützung in der Krise“ weiter auszubauen. Aus Sicht der Stadt haben zuletzt offenbar viele Springer bewusst vor Ort gekauft, um so Händler und Gastronomen zu unterstützen.

Die Stadt selbst hatte unter dem Motto „#gemeinsamfuerspringe“ ein Angebot auf ihrer Internetseite eingerichtet, auf der heimische Unternehmen ihre alternativen Angebote sowie Liefer- oder Abholmöglichkeiten auflisten konnten. Langfristig sei geplant, heißt es nun aus dem Rathaus, „den Schwung der Digitalisierung und die Informationen zu nutzen, um (...) im Stadtgebiet einen virtuellen Marktplatz aufzubauen“.

Dort sollen sich lokale Händlerinnen und Händler online präsentieren – ohne dabei dem klassischen Handel in den Einkaufsstraßen das Wasser abzugraben. „So soll der Einzelhandel in der Innenstadt und allen Ortsteilen gestärkt und fit für die Zukunft gemacht werden, um so für uns alle auch zukünftig da sein zu können“, hofft die Stadt.

Denn auch der Handel direkt vor Ort habe gefehlt, ist Stadtmanagerin Anike Molgedey sicher. Dabei gehe es nicht nur um die Produkte, sondern um „die Interaktion, die Gespräche, die Beratung, das Anfassen, die direkte Beurteilung der Qualität, den Bummel, den Spaziergang, das Menschentreffen“. Der Corona-Einschnitt habe gezeigt, dass es „immens wichtig“ sei, „die Unternehmen vor Ort nicht nur in der jetzigen Situation zu unterstützen, sondern auch durch die Nutzung des vorhandenen Offline- und Onlineangebots in die Zukunft zu begleiten“.

Die Seite „#gemeinsamfuerspringe“ solle vorerst online bleiben. Unternehmen bittet die Stadt, ihre Einträge bei Änderungen anzupassen – und zwar per Mail an die Adresse gemeinsamfuerspringe@springe.de.

Von Christian Zett