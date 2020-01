SV Eimbeckhausen will auf einige Aktivitäten verzichten

Eimbeckhausen

Über zahlreiche Pokalgewinne und herausragende Schießergebnisse konnte Schießsportleiter Uwe Holle den Mitgliedern des Schützenvereins Eimbeckhausen berichten. Dennoch will der Vorstand über den sportlichen Kalender nachdenken.

„Es war ein viel zu ruhiges Jahr“, bilanzierte der Vorsitzende Heinrich Schomburg. Denn die Beteiligung an den vereinsinternen Veranstaltungen sei mangelhaft. Er stellte klar: „Wir werden künftig auf einige Aktivitäten verzichten.“

Immerhin sei aber der Mitgliederstand durch vier Neulinge bei sechs Austritten im 113. Vereinsjahr nahezu konstant geblieben. Auch seien die öffentlichen Schießveranstaltungen sehr gut gelaufen.

Sorgen bereitet weiterhin das nachbarschaftliche Verhältnis. Denn wiederholt gab es Beschwerden wegen der Lautstärke des Schießbetriebs. Daraufhin hat der Schützenverein die Schlösser auf dem Vereinsgelände austauschen lassen, denn: „Wir werden genau prüfen und handeln, wenn die Schießzeiten nicht eingehalten werden“, versicherte Schomburg. Bei den Überprüfungen habe man aber noch keine Unregelmäßigkeiten feststellen können.

Aber auch positivere Aspekte standen an: Für 40-jährige Mitgliedschaft konnten Kirsten Hauk und Jens Koch sowie Hildegard und Jürgen Strohmann ausgezeichnet werden. Auf 25 Vereinsjahre kamen Gunnar Thies und Dirk Wilkening. Allen wurden Ehrennadeln und Urkunden überreicht.

Mit der Vizemeisterschaft beim Stadtpokalschießen wurde der sportliche Stellenwert zwischen Deister und Süntel unter Beweis gestellt. Als amtierende Stadt-Schützenkönigin überzeugte Stephanie Meyer. Auf dem Kreiskönigsthron rangiert sogar Birgit Schomburg. Durch gute Leistungen auf Landesebene konnte sich Birgit Schomburg auch für die Deutschen Meisterschaften qualifizieren. Dieses Kunststück gelang auch Erwin Klammer, der dort sogar in drei verschiedenen Disziplinen an den Start ging. Bei den Vereinsmeisterschaften sorgte Birgit Schomburg mit 200 von 200 möglichen Ringen zudem für ein herausragendes Ergebnis in der klassischen Auflage.

Von Gert Mensing