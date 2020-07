Springe

Der Kulturkreis Springe wird für mindestens zwei Konzerte im Martin-Schmidt-Konzertsaal in Bad Münder zu Gast sein: Das hat der Vorsitzende Hinrich Bergmeier auf der Jahresversammlung erklärt, zu der sich die Vereinsmitglieder auf dem Hermannshof trafen. Für kommende Lesungen lädt der Kulturkreis in die St.-Andreas-Kirche ein, für ein Kinderkonzert in die Süllberg-Sporthalle nach Bennigsen.

„Wir haben nach einer – unbefristeten Absage – durch Springe, in die Aula des Schulzentrums Süd zu gehen, keine Möglichkeiten mehr in Springe“, erinnerte Bergmeier. Dass er davon „irritiert“ gewesen sei, bezeichnetet der Kulturkreis-Chef selbst als den „Euphemismus des Tages“.

Umso erfreulicher sei aber die Hilfestellung, die der Egestorfer Dr. Ernst Kirchertz, Veranstalter von „Kultur-im-Schaafstall“, den Springern gegeben habe, um Kontakte zu knüpfen. Und auch Bad Münder selbst habe ihm die Hand gereicht. Bürgermeister Hartmut Büttner habe ihn angerufen, berichtete Bergmeier. Und Büttner habe gesagt: „Die Ampel steht auf Grün.“ So werde für die Kulturtreibenden in Springe und Bad Münder eine „Win-win-Situation“ entstehen, sind sich sowohl Bergmeier als auch Dr. Kirchertz sicher. Musik- und Kulturbegeisterte diesseits und jenseits des Deisters könnten von einer auch zukünftigen Zusammenarbeit profitieren. „Wir werden alles dransetzen, den Kontakt mit Bad Münder zu intensivieren“, sagte Bergmeier. Und sich gleichzeitig mit Terminen eng abstimmen. Ob und wie sich das in der darauffolgenden Saison coronabedingt dann weiterentwickele, sei derzeit aber überhaupt noch nicht abzuschätzen. Kirchertz ergriff das Wort und lobte die wunderbare Akustik des Martin-Schmidt-Saals. „Bad Münder und Springe profitieren, und es wird etwas Wunderbares daraus entstehen.“ Und hielt sich mit Kritik nicht zurück. „Es ist skandalös, dass keiner in Springe mal auf den Tisch haut, um einer 50 Jahre existierenden Institution Kulturkreis in ihrer Raumnot zu helfen.“ Zuletzt sorgte die Raumsuche für jede Menge Ärger – es folgten offene Briefe an die Verwaltung. Visionen zu entwickeln von einem Deister-Süntel-Kulturkreis und auch neue Wege zu gehen mit Open-Air-Veranstaltungen, das regten einige Mitglied an. In einem Workshop könnten Ideen diskutiert werden.

Von Anne Brinkmann-Thies