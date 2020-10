Springe

Es ist ein Spagat zwischen Schutz und Ausgrenzung: Seit Monaten leben die Bewohner in den Seniorenheimen isoliert, um eine Ansteckung mit dem Coronavirus zu vermeiden. Gleichzeitig ist die Einsamkeit groß, weiß Pastor Eckhard Lukow. Er war einer der wenigen, die auch noch während des Lockdowns im März in die Pflegeeinrichtungen durfte und die Senioren seitdem über Monate hinweg besucht.

„Eine extreme Situation“

„Es ist schon eine extreme Situation gewesen", sagt Lukow. Nur sehr wenigen sei der Zutritt in den Seniorenheimen gestattet. Gleichzeitig wurden die Gesprächsgruppen direkt zu Beginn der Corona-Pandemie eingestellt. „Unser Ziel war es daher, den Menschen schnell das Gefühl zu geben, dass die Kirche für sie da ist.“ So hat Lukow zahlreiche persönliche Briefe an die Bewohner geschrieben, um den Kontakt aufrechtzuerhalten. Die Rückmeldungen, die Lukow auf seine Grußkarten bekäme, seien „rührend“, die Menschen seien sehr dankbar, dass er sich die Zeit für sie nehme. Er habe Senioren kennengelernt, die das bestmögliche aus der Situation machten. Gerade bei den Älteren sei das Krisenmanagement, auch aus Kriegserfahrungen heraus, nicht verloren gegangen.

Die Mitarbeiter vor Ort hätten im Internet veröffentlichte Andachten ausgedruckt und vorgelesen oder den Senioren Videobotschaften auf Youtube gezeigt. Open-Air-Auftritte der heimischen Musiker vor den Einrichtungen sollte für eine kurze Ablenkung im derzeit eintönigen Alltag sorgen.

„Auch im Moment ist die Situation in den Heimen hochgradig angespannt." Sein ausdrückliches Lob geht an die Pflegekräfte: „Sie machen eine so gute Arbeit: die Zusammenarbeit ist großartig. Sie leisten alles, was sie können.“ In Springe sei der Kontakt eng, anders als vielleicht in manchen Großstädten, sagt Lukow. Um auch den Mitarbeitern in der schwierigen Zeit ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern, haben die Gemeinden Süßigkeiten für sie vorbeigebracht. Lukow weiß, dass die Mitarbeiter auch ohne die Pandemie oftmals überlastet seien. Weil auch das Personal eine Infektion mit ins Heim tragen kann, hätten die Mitarbeiter auch ihre Freizeit angepasst, um die Risiken zu minimieren, sagt Lukow. „Dabei liegen die Nerven eh schon blank.“

Pastor: Kirchen in der Corona-Zeit kreativ wie nie

Das einzig Positive: Die Kirchengemeinden hätten in den Corona-Zeiten so viel Kreativität bewiesen wie nie. „Es ist so viel passiert. Wir sind ins kalte Wasser gesprungen, als keine Gottesdienste mehr stattfinden durften, das ist kaum je passiert und hat uns völlig unvorbereitet getroffen." Viele Ältere seien auf Gottesdienste im Fernsehen, Radio oder auf Livestreams ausgewichen, auch wenn solche Formate den Gottesdienst nicht ersetzen können, so Lukow. Die Reaktionen auf die Videoandachten der St.-Andreas-Gemeinde seien immens gewesen. „Und wir haben damit Menschen erreicht, die vielleicht sonst nicht in die Kirche kommen.“ Mittlerweile dürfen Gottesdienste unter den Hygienebedingungen wieder stattfinden. St. Andreas und St. Vincenz waren einer der ersten Gemeinden, die sofort wieder gestartet waren. Es habe sich schon eine gewisse Routine eingestellt.

Von Saskia Helmbrecht