Springer Tätowierer kippt Öffnungsverbot

Als Marcel Ulrich am vergangenen Sonnabend in der neuen Corona-Verordnung liest, dass nach Frisören auch Maniküre- oder Kosmetikstudios wieder öffnen dürfen, da hat er genug: Der Inhaber und Betreiber des Tattoostudios La Onda Ink am Oberntor, beantragt am Montag, 11. Mai, über seinen Anwalt Marcus Bartscht aus Hannover eine einstweilige Anordnung. Das Ziel: das Öffnungsverbot zu kippen.

Begründung: Inzwischen würden nicht dringend notwendige Dienstleistungen, bei denen man den Mindestabstand von 1,50 Metern nicht einhalten kann, nicht mehr gleich behandelt. Während Friseure, Massagepraxen oder Kosmetikstudios öffnen dürfen, waren Tattoostudios sogar explizit in der Verordnung als weiterhin verboten erwähnt.

Hohe Hygienestandarts

Tätowierer sind bereits vor der Corona-Pandemie gezwungen gewesen, besonders hohe Hygienestandards einzuhalten“, heißt es in dem Antrag: „Das Arbeiten mit Mundschutz und Handschuhen sowie sterilen Werkzeugen gehört ebenso dazu, wie das gründliche Verwenden von speziellen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln. Tätowierer sind den Umgang damit gewohnt.“ Man übererfülle damit bei Weitem die Anforderungen etwa an Frisöre.

Ulrich betont gegenüber dieser Zeitung, es gehe ihm nicht um die Frisöre als solches: „Ich gönne jedem Gewerbetreibenden, dass er öffnen darf.“

Verstoß gegen Gleichheitsgebot

Gemeinsam mit seinem Anwalt sah der Springer jedoch einen „eklatanten Verstoß gegen das Gleichheitsgebot“. Besonders im Vergleich mit Kosmetikstudios werde das deutlich: Diese dürften, schreibt Anwalt Bartscht, per Laser Altersflecken, Haare und sogar Tattoos entfernen – während sein Mandant diese nicht stechen darf, obwohl der „Eingriff (...) nahezu identisch zur Eingriffsidentität beim Tätowieren“, sei.

Dazu kommt: In Mecklenburg-Vorpommern, Hessen, Saarland, Sachsen, Schleswig-Holstein, Bayern, Baden-Württemberg, Berlin, Bremen und Brandenburg durften Tattoostudios bereits wieder arbeiten. „Ein Abwarten, bis auch in Niedersachsen die Lockerungen auf die Tätowierer ausgeweitet werden, ist dem Antragsteller nicht zuzumuten“, schreibt der Anwalt.

Gericht: Verbot ist rechtswidrig

Das Land verteidigte vor dem Urteil seine Verordnung: Eine Lockerung mache „die erreichten Erfolge in der Pandemiebekämpfung zunichte“. Beim Tätowieren entstehe eine erhöhte Gefahr „durch besondere körperliche Nähe und bewusst herbeigeführte Wunden am ganzen Körper“. Außerdem erfordere die präzise Arbeit im Tattoostudio eine besondere Nähe.

Aus Sicht des Gerichts überwogen am Ende Ulrichs Argumente: Das Verbot sei rechtswidrig – ein nachvollziehbarer sachlicher Grund, Tattoostudios anders zu behandeln als ähnliche Dienstleistungen, sei nicht erkennbar.

Kollegen freuen sich

Die erhöhten Infektionsgefahren könnten ebenso wie beim Frisör oder beim Kosmetiker „hinreichend effektiv vermindert werden“. Die Verletzungen beim Tätowieren spielten für die Infektionsgefahr mit Covid-19 keine Rolle. Schließlich entstünden auch bei den Laserbehandlungen „dem Tätowieren vergleichbare Gefahren“.

Ulrich will nun alle erforderlichen Hygienemaßnahmen umsetzen – und hofft, in der kommenden Woche bereits wieder öffnen zu können. Am Freitag hätten sich bereits zahlreiche Berufskollegen aus ganz Niedersachsen bei ihm gemeldet und sich mit ihm gefreut, sagt der Springer, der nun hofft, die starken Einbußen der vergangenen Wochen zumindest teilweise wieder reinholen zu können.

Von Christian Zett