Springes Bürgermeister Springfeld verteidigt die Fernwärmepläne

Sind die vielen Fernwärmebaustellen nervig? Ja, sagt Bürgermeister Christian Springfeld. Trotzdem sei das Projekt „in jeder Hinsicht ein Gewinn“ für alle – neben der Fernwärme gibt es auch ein neues Glasfasernetz. Stadt und Stadtwerke haben nun ein Konzept für den weiteren Ausbau vereinbart. Und kündigen auf den letzten Metern mehr Kommunikation gegenüber der Politik an.

Es ist erst ein paar Tage her, dass die Stadt in Person von Tiefbauchef Gerd Gennat einen öffentlichen Hilferuf an die Politik richtete: Er könne „den Zug namens Stadtwerke“ nicht „bremsen“ – die Ratsmitglieder sollten das über den Aufsichtsrat tun. Dessen Chef Christian Springfeld ist gleichzeitig auch Bürgermeister von Springe. Und hatte schon vergangene Woche klar gemacht, dass er vom Ausbremsen der Stadtwerke nicht viel hält.

Das hat sich auch nach einem kleinen Krisengipfel im Rathaus nicht geändert, an dem neben Springfeld und Gennat auch Stadtentwässerungsleiter Dieter Erdmann und Stadtwerke-Chef Marcus Diekmann teilnahmen. Ergebnis: weiter geht’s, aber voraussichtlich ohne die Stadt – und ohne wiederkehrende Beiträge. Die Verwaltung will sich künftig aus dem parallelen Kanalbau verabschieden, weil sie die Planung nicht im gleichen Tempo schafft wie die Stadtwerke.

Damit es durch die Trennung keine technischen Probleme gibt, werden die Stadtwerke laut Springfeld künftig eine teurere Verlegemethode nutzen: Die Fernwärmeleitungen werden auf sogenannten Flüssigboden gelegt. Wenn dann zum Beispiel die Stadt später noch mal direkt daneben ihre Kanäle erneuert, bleibt die Fernwärme so stabil; die Leitungen rutschen nicht. Technische Details sollen nun abgestimmt werden. Um böse Überraschungen zu verhindern, sollen alle Straßen vor dem Verlegen der Fernwärme angebohrt und untersucht werden. Ist sie unter dem Asphalt zu kaputt, muss die Stadt doch dran – in dem Fall fielen auch wiederkehrende Beiträge an.

Springfeld betont, es gehe ohnehin nicht mehr um große Baustellen: Erweiterungen, wie sie etwa am Grünen Brink oder am Weißen Brink geplant sind, seien weitaus weniger aufwändig. Dass – wie im Ratsausschuss diskutiert – Planungen ohne Abstimmung mit Stadt und Politik stattgefunden haben, weist Springfeld zurück: „Unabgestimmte Abweichungen von den bisherigen Planungen hat es entgegen anderslautender Behauptungen nicht gegeben.“ Das Netz sei „ganz überwiegend genauso gebaut worden, wie es 2017 geplant wurde“.

Außerdem habe man darauf geachtet, dass immer eine Umleitung möglich gewesen sei: Darum habe man das Netz auch nicht an einem Stück durchbauen können. Technisch wäre das zwar besser – gleichzeitig wäre es „dann das Chaos, das manche schon jetzt bemängeln“.

Alle künftigen Fernwärmepläne und Änderungen sollen die Stadtwerke der Politik künftig direkt vorstellen: Bislang haben die Ausschüsse des Rats in erster Linie die begleitenden Maßnahmen der Stadt diskutiert und darüber entschieden.

