Springes Stadtbild verschönern und Artenvielfalt fördern

Pünktlich zum Frühlingsbeginn will die Springer Ortsgruppe von „Fridays for Future“ nicht nur etwas fürs Klima, sondern gleichzeitig auch für das Ortsbild tun. Deshalb haben die Jugendlichen das Projekt „Blütezeit für Springe“ gestartet.

Dabei geht es darum, Baumpatenschaften zu vermitteln, um mehr städtische Flächen ansehnlich und insektenfreundlich zu gestalten. Die Patinnen und Paten sollen sich um ihr jeweiliges Beet kümmern und dafür sorgen, dass es nicht von verblühten Stauden oder Unkraut überwuchert wird. „Sie haben aber auch viel Gestaltungsfreiraum“, sagt Gruppensprecherin Katja Galler. „Ziel ist es, dass das ganze Jahr etwas blüht und das Beet nicht nur im Frühling schön anzusehen ist.“ So werde auch versucht, dem durch den Klimawandel verursachten Rückgang der Artenvielfalt entgegenzuwirken. Zudem sollen die Patenschaften ermöglichen, „Verantwortung zu übernehmen, unseren Wohnort mitzugestalten und zugleich einen schönen Anblick für alle Anwohner und Besucher zu schaffen“.

„Aufwand hält sich in Grenzen“

Da die jeweiligen Beete relativ klein sind, halte sich auch der zu betreibende Aufwand in Grenzen, sagt Galler. Der Kinderschutzbund und die Springer Grünen hätten bereits eine Patenschaft übernommen, „auch Kindergärten oder Schulen sind herzlich eingeladen, ein Beet als gemeinschaftliches Vorhaben zu übernehmen“.

Das Projekt richtet sich aber auch an Privatleute. Wer Fragen, etwa zur konkreten Auswahl eines Beetes hat, kann sich vorab per E-Mail an Hildegard Gnädig wenden (h.gnaedig@htp-tel.de).

Die Anmeldung zur Patenschaft erfolge dann direkt über Stadtgärtner Achim Gerke, „mit dem nach einer telefonischen Absprache ein persönliches Treffen vor Ort vereinbart wird. Hier werden die jeweiligen Kontaktdaten aufgenommen und eine kurze Einführung zu den wichtigsten Regelungen gegeben“, so Galler. Alle Patinnen und Paten würden anschließend per Post eine entsprechende Urkunde erhalten.

