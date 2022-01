Abschied nehmen ist immer mit viel Dank und Emotionen verbunden. So auch bei einem Ehrenamtsgottesdienst zu Epiphanias am 6. Januar in der St.-Andreas-Kirche. Zwei Jahre lang hat Stadtkantor Robin Hlinka das musikalische Geschehen innerhalb und außerhalb des Gotteshauses mit seinem vielschichtigen Programm geprägt.