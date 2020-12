Spurensuche quer durch die Springer Innenstadt

Springe

Die letzten Adventskalenderfenster öffnen in den nächsten Tagen. St.-Andreas-Diakonin Janette Zimmermann ist ganz begeistert, wie gut die spontane Idee funktioniert hat: „Ich habe von vielen gehört, die die Fenster als Anlass genommen haben, Spaziergänge durch die Stadt zu machen. Mit großer Freude der Kinder.“ Die Überraschung zum Ende: Es gibt eine zusätzliche Weihnachtsrallye von Friederike Brück, die schon während des ersten Lockdowns kontaktlose Schnitzeljagden durch Springe organisiert hatte.

Auch Stadtmanagerin Anike Molgedey ist vom Erfolg der Adventsfensteraktion begeistert. Sie sei fasziniert, wie liebevoll und unterschiedlich die Teilnehmer ihre Fenster dekoriert haben – von Krippen, über Bastelmaterial, sogar selbst eingesungene Lieder sind zu hören.

Anzeige

Besonders beeindruckend seien die Fenster, in denen ganze Spiellandschaften aus Plüschtieren, Lego-Duplo oder Playmobil aufgebaut sind. „Wunderbar, was sich die beteiligten Unternehmen, Geschäfte, Institutionen und Privatpersonen alles haben einfallen lassen.“

Heiligabend startet am Fenster „Nummer 1“ eine kleine Abenteuerjagd. Das Wimmelbildfenster wird zum Tatort – und es gilt dann, Hinweisen und Spuren durch die Innenstadt zu folgen. Friederike Brück, die schon im Frühjahr einige Rallyes für Kinder organisiert hat, möchte damit einen Anlass geben, an den Feiertagen an die frische Luft zu kommen. „Vielleicht können Familien ja dadurch auch dem Weihnachtsmann ein unbemerktes Zeitfenster einräumen“, meint sie augenzwinkernd. Brück hatte mehrere Routen ausgearbeitet – vor allem, um Familien und Kindern während der Schließungen von Kitas und Schulen ein Angebot zu machen.

Die Weihnachtsrallye ist bis zum 26. Dezember aufgebaut und nimmt je nach Geschwindigkeit 45 bis 120 Minuten in Anspruch. Die Rallye ist barrierefrei, kann also auch mit Kinderwagen, Rollstuhl oder Fahrrädern problemlos erlebt werden. Alle Informationen finden die Teilnehmer im Fenster der ehemaligen Sparkasse an der Ecke Zum Oberntor/Mühlenweg (dort, wo vor einem Jahr das Familiencafé „Kleine Pause“ beheimatet war) sowie unter www.kleinepause-springe.de. Auch ein Malwettbewerb, bei dem kleine Preise gewonnen werden können, ist geplant.

Von mari