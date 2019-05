Springe Springe Hakenkreuze auf Toilettenhäuschen: Staatsschutz ermittelt Hakenkreuz-Schmierereien in der Nordwall-Toilette haben die Staatsanwaltschaft auf den Plan gerufen: Nach dem Hinweis eines Bürgers im Onlineportal der Stadt kritisiert die Polizei die Stadt dafür, die Kritzeleien übermalt zu haben, ohne Anzeige zu erstatten. Denn es handelt sich in dem Fall um verfassungsfeindliche Symbole – und damit eine Straftat.

In dieser Toilettenanlage am Nordwall sind Hakenkreuze an einer Wand aufgetaucht – sie wurden aber bereits übermalt. Quelle: foto: Ralf T. Mischer