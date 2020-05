Stadt hält an Ferienprogramm fest

Springe

Es könnte immerhin eine kleine Erleichterung für Familien werden: Anders als in Bad Münder hält die Stadt Springe an ihren Planungen fürs Sommerferienprogramm fest – trotz der Corona-Pandemie. Damit folge die kommunale Jugendarbeit den Empfehlungen der Region Hannover, sagt Jugendpflegerin Katrin Lienhard, die das Programm seit 17 Jahren organisiert.

Die Organisatoren seien derzeit mit den verschiedenen Veranstaltern im Gespräch, ob und in welcher Form die jeweiligen Aktionen stattfinden können, so Lienhard. „Wie viele von den insgesamt 120 eingereichten Terminen am Ende tatsächlich übrig bleiben, ist noch nicht abzusehen, da sich die Vorgaben und Beschlüsse von der Bundes- und Landesregierung bis dahin noch weiter verändern werden.“ Mehr als 110 Aktionen und rund 60 Veranstalter waren es im vergangenen Jahr.

Ehrenamtlichen betreuen das Programm

Zudem wird das Programm größtenteils von Ehrenamtlichen betreut. Auch das sei eine Herausforderung und mit einigen Fragen verbunden, die die Stadt nun klären müsse. Die Sommerferien starten am 16. Juli und enden am 26. August.

Was bereits feststeht: Eine Ferienzeitung mit der Terminübersicht wird es in diesem Jahr nicht geben. Stattdessen soll ein Flyer mit Informationen zur Anmeldung produziert werden, der in Springe verteilt wird. Das gesamte Programm mit weiteren Details soll nur im Internet zu finden sein, so Lienhard. „Damit kann so kurzfristig wie möglich auf die aktuelle Situation eingegangen werden.“ Also dann, wenn eine Aktion doch kurzfristig abgesagt werden muss oder noch ein Zusatztermin angeboten werden kann.

„Jugendpflege ist total engagiert“

Eine Anmeldung ist vom 27. Juni bis 5. Juli wie immer online unter www.kleinstadtdschungel.de möglich. Feriencards gibt es ab Montag, 22. Juni; der Flyer zum Programm soll etwa zeitgleich erscheinen. Fragen und Anregungen zu den Ferienveranstaltungen im Sommer nimmt die kommunale Jugendarbeit per ­E-Mail an ferien@kleinstadtdschungel.de entgegen.

„Unsere Jugendpflege ist total engagiert, es ist der unbedingte Wille da, etwas anzubieten“, sagt Vize-Rathauschef Clemens Gebauer. Jetzt sei es wichtig, die Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, also etwa Teilnehmerzahlen anzupassen. „Das Schlimmste, was am Ende passieren kann, ist, dass wir die Fahnen wieder einrollen müssen.“

Bad Münder hatte sich bereits am 11. Mai zu einer vollständigen Absage des Ferienprogramms entschlossen. „Es hängt natürlich auch immer von den Möglichkeiten vor Ort ab“, so Gebauer.

