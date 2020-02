Springe

Dabei gehe es darum, Bedarfe zu ermitteln und Synergien zu nutzen, erklärt Nicole Lubetzky. Sie ist seit September vergangenen Jahres bei der Jugendpflege für die Netzwerkarbeit zuständig. Das World Café sei eine gängige Moderationsmethode; der Café-Charakter eigne sich gut, um miteinander ins Gespräch zu kommen. Angedacht sei eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe, bei dem der Fokus auf Kinder und Jugendliche gelegt werde.

„Ziel soll sein, das Netzwerk mit Leben zu füllen, Beziehungen enger zu machen, zu klären: Wo drückt der Schuh?“, ergänzt Fachbereichsleiterin Hanna Kahle. Auch sei geplant, Angebote transparenter zu machen und besser aufeinander abzustimmen.

Teilnehmer entwickeln Konzept

Konkret könne es den Teilnehmern etwa um die Beantragung von Fördermitteln gehen, um die Planung von Freizeiten oder gemeinsame Aktionen.

Da die Vereins- und Verbandsarbeit anders gelagert sei als die Arbeit der Jugendpflege, sei eine gemeinsame Fokuslegung wichtig, stellt Lubetzky klar. Anhand von vier Oberthemen sowie kleinerer Unterthemen werde mit allen Akteuren ein Beteiligungskonzept entwickelt.

Rund 120 Einladungen sind im Namen der Jugendpflege an Vereine und Verbände rausgegangen. Lubetzky rechnet nach eigenen Angaben mit rund 50 Teilnehmern. Das offene Angebot richte sich nicht nur an Vereine, Verbände und politische Vertreter, sondern auch an Jugendliche und Eltern.

In einzelnen Diskussionsrunden aufgeteilt, könnten die Teilnehmer etwa mithilfe von Flipcharts und Moderationskarten ihre Ideen festhalten und zusammentragen. „Es werden keine kreativen Grenzen gesetzt, um die Ideen zu dokumentieren“, sagt Lubetzky.

Erster Newsletter geplant

Die Ergebnisse dieses Netzwerkertreffens sollen in einem Newsletter veröffentlich werden – den ersten seiner Art. Wer Interesse an einer Teilnahme oder an dem Netzwerk generell hat, kann sich bei Lubetzky unter Telefon (0 50 41) 62 00 84 oder per E-Mail an die Adresse nicole.lubetzky@jugendpflege-springe.de melden.

Das World Café öffnet am Dienstag, 18. Februar, in der Zeit von 18 bis 20 Uhr im Jugendzentrum Springe, Auf dem Bruche 1a.

Von Juliet Ackermann