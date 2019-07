Springe

Die frühere Volksschule wurde im Jahr 1952 errichtet. Seitdem muffelt es im Keller: „Es gab immer mal wieder Feuchtigkeitsschäden“, sagt Frank Steinhauer vom städtischen Hochbauamt. Das Mauerwerk ist bis zu einer Tiefe von zwei Metern freigelegt worden. Dabei stellten die Mitarbeiter des Bauunternehmens Frankenfeld aus Lüdersen auch fest: Von der ursprünglichen Drainage waren nur noch Fragmente vorhanden. Das ausgeschachtete Fundament wird derzeit trockengelegt und anschließend energetisch saniert. Profitieren dürfte von der Maßnahme vor allem die Musikschule: Sie nutzt die Kellerräume. Allein dieser Teil des Aufgabenpakets schlägt mit Kosten in Höhe von rund 40.000 Euro zu Buche.

Bereits fertig ist die Schnell-Renovierung der Umkleiden an der Sporthalle: In drei der vier Kabinen mussten die Fußböden ausgetauscht werden. Weil es am besten zu reinigen ist, bleibt es bei PVC als Untergrund. Nach den Sommerferien wird der dritte Inklusionsraum der Grundschule freigegeben. In den „Raum 15“ wurde eine Akustikdecke eingezogen, auch die Beleuchtung wurde verbessert und auf LEDs umgestellt.

Projekt Nummer vier: In der kommenden Woche werden die Haupteingangstüren gegen Fluchttüren ausgetauscht: Diese ermöglichen, dass die Schüler jederzeit das Gebäude verlassen können - die Türen von außen aber verschlossen werden können.

Außerdem ist derzeit die Südseite der Aula eingerüstet: Die Holzrahmen der Fensterfront müssen unbedingt gestrichen werden, sagt Steinhauer. Farblich sollen die passend auf die neuen Türen abgestimmt werden: in Weiß. Bereits vor einem Jahr wurde die Grundschule in den Oster- und Sommerferien zur Baustelle. Damals wurde die Fassade auf der Westseite gedämmt, dazu kamen weitere kleine Maßnahmen. Das kostete 150.000 Euro.

Von Marita Scheffler