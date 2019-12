Springe/Altenhagen I

28 000 Euro spülen die Verpachtung der vier städtischen Jagdreviere jährlich in den Haushalt. Jetzt werden für die vier insgesamt 720 Hektar großen Gelände neue Pächter gesucht. Stadtförster Bernd Gallas, der zugleich Vorsitzender der Jagdgenossenschaft ist, die die Flächen verpachtet, weiß, dass Jagdpächter weitaus mehr zu tun haben, als nachts auf die Pirsch zu gehen und Wildtiere zu erlegen.

Bereits Interessenten gemeldet

Interessenten haben sich bereits viele bei Gallas gemeldet. „Es sind, aufgrund der Nähe zur Stadt, vier attraktive Reviere, die Nachfrage ist groß“, berichtet er.

Eigentlich müsste der Stadtforst, aufgrund seiner Größe nicht in einer Jagdgenossenschaft organisiert sein, sondern könnte eine sogenannte Eigenjagd betreiben. Darauf verzichtet die Stadt allerdings – auch mit Blick auf die Finanzausgleiche, die Jäger immer dann zahlen müssen, wenn Wildschweine Schäden anrichten, etwa auf Maisfeldern. Kommt es zu solch einem Fall, muss der Jäger einen Ausgleich an den Landwirt zahlen. Es sei denn, es gibt eine Jagdgenossenschaft, dann springt die ein.

Konflikte zwischen Jägern und Landwirten

Gallas macht keinen Hehl daraus, dass es in der Vergangenheit schon mal zu Konflikten zwischen Landwirten und Jägern gekommen sei – meist auf Maisanbauflächen. Der Stadtförster plädiert deshalb dafür, dass der Gesetzgeber die Ausgleichspflicht für Industriemais streicht – ähnlich wie bei Gemüseanbauflächen, die Landwirte einzäunen müssen – und für die sie kein Geld bekommen, wenn sie von Wild zerstört werden.

Um das Konfliktpotenzial im Vorhinein einzudämmen, sind die Reviere im Stadtforst ohnehin so zugeschnitten, dass stets Wald und Feld dazugehören. „Wenn der Pächter also zu wenig Wild schießt, trägt er am Ende womöglich selbst die Kosten, die die Sauen auf dem Feld verursachen.“ Neben der Jagd selbst kommen auf die Pächter aber auch etliche andere Aufgaben zu: Nämlich das, was gemeinhin als Hege und Pflege des Reviers bezeichnet wird. „Die Hochsitze müssen repariert, die Pirschwege und Wildwiesen gepflegt und Büsche geschnitten werden.“ Überdies müsse das Wild während Notzeiten gefüttert und im Falle eines Wildunfalls schnell geholfen werden. Und sollten Bäume oder Wildtiere krank werden, sollte der Jäger auch Maßnahmen ergreifen – Stichwort Wildtiermanagement.

Zuschlag über künftigen Besitzer im Februar

Die Jagdgenossenschaft entscheidet während ihrer Versammlung im Februar darüber, wer den Zuschlag erhält. Dabei zählt – nicht nur – wer das höchste Gebot abgibt. Neben den jagdfachlichen Voraussetzungen wird auch der Umgang mit Waldbesuchern bewertet: Immerhin sind Jogger, Mountainbiker und Wanderer täglich im Deister unterwegs – der Jäger aber im Idealfall auch. „Wir verlangen, dass sie damit umgehen können, da ist manchmal diplomatisches Geschick gefordert.“

Anfragen für die Reviere gebe es nicht nur aus Springe und der näheren Umgebung, sondern etwa auch aus der Landeshauptstadt. Allerdings waren die Reviere bislang an Jäger aus Springe vermietet. Generell sei man in der Jagdgenossenschaft offen für Bewerber aus anderen Kommunen, die sollten aber nicht zu weit weg wohnen, stellt Gallas klar. „Hier ist keiner ausgeschlossen – aber wenn jemand etwa aus Hamburg Pächter wäre, würde ich das mit einem Fragezeichen versehen, ob er das Revier wirklich betreuen kann“, sagt Gallas. Immerhin ist tägliche Präsenz im Revier eine der Anforderungen, die gestellt werden.

Die Reviere im Überblick

Die Reviere im Überblick: Insgesamt vier Jagdreviere sind zu verpachten. Sie decken die gesamte Fläche des Stadtforstes und angrenzende Felder ab. Das sind: Springe-Nordwest (299 Hektar), Springe-Südwest (368 Hektar), Springe-Ost (678 Hektar) und Springe-Süd (593 Hektar). Die vier Reviere sind ab dem ersten April zu haben und werden für die Dauer von zwölf Jahren verpachtet. Bewerber können sich bis zum 31. Januar bei der Jagdgenossenschaft melden, dessen Vorsitzender Stadtförster Bernd Gallas ist. Bewerbungsanschriften gehen deshalb an die Jagdgenossenschaft, Auf dem Burghof 1, in Springe.

Von Ralf T. Mischer