Stadt will Integriertes Konzept für Springe

Es hat lange gedauert, bis Verwaltung und Politik beim Thema Stadtentwicklungskonzept einen Kompromiss gefunden haben. Nach jahrelangen Debatten hatte sich ein Arbeitskreis darauf geeinigt, für Völksen, Bennigsen und die Kernstadt so ein Konzept erstellen zu lassen. 100 Prozent zufrieden ist die Verwaltung damit aber noch nicht. Um die Politik doch noch zu überzeugen, alle Orte in den Blick zu nehmen – um damit ein Integriertes Konzept zu haben – möchte man darstellen, wie hoch die Mehrkosten dafür wären. „Dann wollen wir die Politik erneut befragen“, sagt Bürgermeister Christian Springfeld. Das sei aber eher langfristig geplant.

Ausschreibung wird vorbereitet

„Wir sind dabei, die Ausschreibung vorzubereiten“, ergänzt Bauchef Jörg Klostermann. Mit Völksen, Bennigsen und Springe habe man in dem Konzept bereits 60 Prozent der Bevölkerung eingebunden. „So lässt sich ungefähr ausrechnen, was es für die gesamte Stadt kosten würden“, so Klostermann. „Das Besondere ist ja gerade, dass wir zwölf Ortsteile haben mit ganz unterschiedlichen Bedürfnissen“, sagt Springfeld. Und: Wenn die Stadt Fördermittel erhalten will, wird als Grundlage oftmals eben ein Inte­griertes Konzept gefordert, so Klostermann.

50.000 Euro sind für die Erarbeitung des Konzepts eingestellt

Zunächst einmal wird der Rat am Donnerstag um 18 Uhr aber über den ausgehandelten Kompromiss des Arbeitskreises beschließen. Damit wird die Verwaltung dann beauftragt, Angebote für die Erarbeitung des Konzeptes einzuholen. 50.000 Euro wurden dafür bereits vorsorglich im Haushalt 2020 eingestellt – mit dem Ratsbeschluss würde das Geld dann freigegeben. In dem Konzept, so hat es der Arbeitskreis ausgearbeitet, soll ein Schwerpunkt auf die Themen Siedlungsentwicklung und soziale Infrastruktur liegen. Sprich: Wohnbebauung, Kita oder auch Feuerwehr. „Wir müssen genau klären, was wir haben wollen, und werden uns dann das Votum von der Politik einholen“, sagt Klostermann. Überraschend ist der Vorstoß aus dem Rathaus eher nicht. Immerhin ist die Verwaltung seit Jahren klarer Verfechter eines Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK). Doch die politische Mehrheit von SPD und CDU lehnte das Vorhaben immer wieder ab, bis ein Arbeitskreis 2019 nicht öffentlich über das Streitthema diskutierte und eine Lösung auf den Weg brachte. Im Kern geht es in dem Plan um die Entwicklung der Stadt – und die Frage: Wo will man hin?

Von Saskia Helmbrecht