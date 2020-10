Stadtwerke Springe produzieren Strom je nach Marktlage

Springe

Die Sache hat einen großen Vorteil. Zudem schützt sie das Klima. Jannis Bandmann, Technischer Leiter für Gas, Wasser, Wärme der Stadtwerke Springe, sagt, dass das neue Blockheizkraftwerk dazu führt, dass die Anlagen nicht den ganzen Tag laufen müssen. Das neue Kraftwerk haben die Stadtwerke auf dem Gelände der Biogasanlage gebaut – das zweite an der Stelle. Und es bringt die gleiche Leistung wie die erste Anlage. Beide laufen aber seltener. Darum werden sich der produzierte Strom und die produzierte Wärme nicht verdoppeln. Trotzdem werden sich die Erträge erhöhen. Das Zauberwort heißt Flexibilisierung.

Biogas aus Maissilage und Gülle

Betrieben wird die Biogasanlage von der Bioenergie Springe GmbH, die wiederum Landwirten gehört. In der Anlage wird Biogas aus Maissilage und Gülle erzeugt. Verwertet wurde das Gas bislang in einem Blockheizkraftwerk auf dem Gelände, mittlerweile ist ein zweites dazugekommen. Diese Kraftwerke der Stadtwerke produzieren Strom und Wärme. Aber nicht rund um die Uhr.

Geplant ist, dass das produzierte Gas ideal verwertet wird. Und zwar dann, wenn der Strom, der direkt ins Netz verkauft wird, am meisten Geld bringt. Also dann, wenn der Preis an der Strombörse am höchsten ist, weil die Produktion, etwa von Wind- und/oder Solarkraftwerken, gerade am Boden ist. Und die Nachfrage trotzdem groß. In dem Fall schalten sich beide Blockheizkraftwerke auf dem Gelände ein. Und verwandeln das Gas in Energie. „Zum Beispiel fahren wir die Anlagen hoch zu Zeiten, während deren sich Strom besser vermarkten lässt, also morgens und abends“, erklärt Bandmann.

Immerhin lässt sich Gas speichern. Strom nicht. Da liegt es nahe, den Strom zu produzieren, wenn es das meiste Geld dafür gibt. „Zugleich werden die Anlagen dadurch weniger belastet, weil sie nicht ununterbrochen in Betrieb sind“, sagt Bandmann. Die Baukosten benennt er mit einem „hohen sechsstelligen Betrag“. Insgesamt betreiben die Stadtwerke damit vier Blockheizkraftwerke, eins steht in der Wolfgang-Marguerre-Allee und versorgt den DRK-Blutspendedienst mit Wärme. Ein Weiteres steht am Hallenbad und versorgt selbiges mit Wärme.

Wärme für das Fernwärmenetz

Die durch die Stromerzeugung an der Biogasanlage entstehende Wärme wird ins Fernwärmenetz der Stadtwerke eingespeist. Im Sommer könne sie die Grundlast des Netzes damit decken, so Bandmann, weshalb in der warmen Jahreszeit das Holz-Schnitzel-Heizwerk am Biermannskamp erst gar nicht eingeschaltet werden müsste.

Dabei gibt es allerdings ein Problem: Laufen die Kraftwerke nicht, wird auch keine Wärme produziert. Die lässt sich speichern, weshalb die Stadtwerke zwei große Wärmespeicher aufgestellt haben. Das neue Fernwärmenetz gliedert sich damit in die bestehende Netzanlage ein, mit der das Otto-Hahn-Gymnasium, die Sporthalle und das Tennisclubheim mit Wärme versorgt werden.

Am Netz ist das neue Blockheizkraftwerk noch nicht. Weil einige technische Details geklärt werden müssten. Strom erzeugen soll es spätestens Ende des Jahres, dann könnte auch die am Preis orientierte Stromproduktion starten, so Bandmann. Der Ausbau erhält eine Flexibilisierungs-Prämie im Rahmen des Erneuerbare-Energien-Gesetzes. Neben einer Erhöhung der Anlagenleistung sind Speicherkapazitäten für Biogas, aber auch die erzeugte Wärme erforderlich.

